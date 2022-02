Archeologové odkryli v Uherském Brodě zbytky osídlení z mladší doby římské

Archeologové Slováckého muzea odkryli v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku zbytky osídlení z mladší doby římské, tedy zhruba ze třetího století našeho letopočtu. Při výzkumu na ploše téměř jednoho hektaru, kde se plánuje stavba nových domů, odhalili i objekt z velkomoravského období, jehož hlavní část spadá do devátého století. V tiskové zprávě to oznámil mluvčí muzea Pavel Princ. Výzkum na místě, kde stavbaři vybudují bytové domy v projektu Comenius Towers, zahájili pracovníci muzea ve spolupráci se společností Archaia Olomouc loni v listopadu. "Práce probíhají na ploše téměř jednoho hektaru v po sobě těsně navazujících etapách. Je to vůbec poprvé v historii archeologického oddělení muzea, kdy máme možnost zkoumat tak velké území," uvedl archeolog muzea Zdeněk Kuchař. Dosud odborníci odhalili osídlení lokality z mladší doby římské přisuzované germánskému obyvatelstvu a jeden slovanský sídelní objekt datovaný do doby středohradištní, tedy do velkomoravského období.