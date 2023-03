Asociace: ČR hrozí miliardové pokuty kvůli oddalování zákona k akumulaci energie

Česku hrozí miliardové pokuty kvůli oddalování legislativního zakotvení akumulace energie či agregace flexibility, uvedla dnes Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ. Podle ní je Česko s přijetím zákona v prodlení více než dva roky. V Evropě byly podle asociace za loňský rok připojeny bateriové systémy s celkovým výkonem 4,5 gigawattu (GW), letos by to mělo být ještě víc. "Česko zažívá po letech stagnace významný rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky, což je skvělá zpráva. Výstavbu nových zdrojů však nedoprovází budování dostatečné kapacity bateriových ani jiných úložišť, která jsou potřeba nejenom k uchování energie z nestabilních zdrojů, ale i pro stabilizaci soustavy a z důvodu bezpečnosti dodávek elektřiny," řekl výkonný ředitel asociace a předseda představenstva Solární asociace Jan Fousek. S rozvojem obnovitelných zdrojů energie musí jít akumulace ruku v ruce, což už většina nejen evropských zemí pochopila, uvedl. Legislativní zajištění pro akumulaci podle něj požaduje směrnice EU. "Kvůli neodůvodněnému oddalování implementace unijních směrnic přitom Česku hrozí až miliardové pokuty. A to v době, kdy se země potýká s obrovským rozpočtovým schodkem," podotkl Fousek. Zároveň připomněl, že podpora akumulace je zahrnuta i v programovém prohlášení vlády.