Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky

Nová prognóza České bankovní asociace (ČBA) zlepšila pro letošní rok odhad růstu tuzemské ekonomiky na 1,4 procenta. Pro příští rok očekává růst 2,7 procenta. Inflace podle ní letos klesne na 2,3 procenta, v příštím roce by měla zůstat obdobná. Vyplývá to z makroekonomické prognózy, kterou zveřejnila ČBA. V únorové prognóze předpokládala letos růst HDP 1,2 procenta a inflaci 2,7 procenta. "Vývoj v zahraničí se v posledních měsících posunul mírně v optimistickém směru, což opatrně zlepšuje výhled pro zahraniční poptávku a umožňuje zlepšit růst tuzemské ekonomiky," uvedl ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Nadále však lze podle něj růst označit za křehký, a to hlavně v souvislosti s vývojem v Číně a v Německu.