Benzen uniklý z havarovaných cisteren zasáhl podzemní vody, potvrdily to sondy

Toxický benzen, který unikl minulý týden v pátek z havarovaných cisteren v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, zasáhl podzemní vody. Potvrdily to kontrolní sondy vyhloubené do dvou metrů. ČTK to dnes řekla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká. Bude nutná sanace zeminy a odčerpání kontaminovaných vod. Práce je potřeba provést bezodkladně. Katastrofa tohoto typu je bezprecedentní. "Havárii tohoto typu a takového rozsahu čelíme v České republice poprvé," uvedl ředitel ČIŽP Petr Bejček.