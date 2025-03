Krizový štáb doporučil hejtmanovi Olomouckého kraje vyhlásit stav nebezpečí

Krizový štáb ministerstva životního prostředí doporučil hejtmanovi Olomouckého kraje vyhlásit pro oblast Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku stav nebezpečí. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) to řekl na tiskové konferenci k řešení následků po havárii cisteren s benzenem v Hustopečích - na konci února tam vykolejil a shořel vlak převážející přes tisíc tun toxického benzenu. Vyhlášení stavu nebezpečí má podle Hladíka urychlit sanaci. O té ministr řekl, že bude trvat řádově několik měsíců, možná i let. Likvidace škod podle něj vyjde na stovky milionů korun. Jde podle něj o největší havárii svého druhu na světě a situaci označil za velmi nebezpečnou, mimořádně závažnou a riskantní. Uklidnil ale, že v tuto chvíli veřejnosti bezprostřední nebezpečí nehrozí. Složky záchranného systému pracují tak rychle, jak to situace a velice náročné podmínky dovolují, řekl Hladík. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem.

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (STAN) řekl, že stav nebezpečí se vyhlásit nechystá. Z pohledu legislativy má podle něj havárii řešit stát. ČTK řekl, že s ním tento návrh dopředu nikdo nekonzultoval. Poukázal přitom na to, že kraj u této havárie nemá kompetence - veškeré orgány, které ji řeší, spadají pod ministerstvo životního prostředí. "Udělám samozřejmě všechny kroky ve prospěch ochrany tohoto území, ale musím to mít řádně legislativně podloženo. Vyhlásíme jakýkoliv stav, který se uzná za správný, ale řídit to bude někdo zcela jiný, kdo nám kompetenčně nepodléhá, je to celé pod životním prostředím," uvedl hejtman.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být v České republice vyhlášeny v reakci na mimořádné situace. Jako jediný z nich ho nevyhlašují centrální úřady, ale hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města. Naposledy byl vyhlášen loni v září kvůli povodním ve třech krajích. Závažnějšími jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.