Bleskové povodně způsobily na Přerovsku velké škody, potok se proměnil v řeku

Bleskové povodně zasáhly ve čtvrtek večer obce na Přerovsku, způsobily rozsáhlé škody. Přívalová vlna zasáhla sedm obcí, uvedli hasiči. Podle starostů oslovených ČTK se ve chvíli místní potůčky proměnily v řeku, která strhla i osobní vozy a mnohde zdevastovala centrum obcí. V Šišmě se utrhla hráz rybníka nad obcí, řekl ČTK starosta Marek Krystek. Voda zasáhla obecní i soukromý majetek, v řadě domů byl téměř metr vody, uvedli starostové. Nikdo nebyl zraněn.

"Byla to blesková povodeň, během okamžiku se vylil potok, škody jsou v řádech milionů korun, jsme ale rádi, že nejsou na životech. Náhradní bydlení jsme zajišťovat nemuseli, nakonec jsme to zvládli tak, že jsme obyvatele evakuovat nemuseli. Nicméně je to pořád ve hře kvůli poškozené hrázi nad obcí. Čekáme na příjezd odborníků, kteří nám řeknou, zda bude nutná," řekl dnes ČTK starosta Šišmy Marek Krystek.

Bleskové povodně zasáhly i obce Baška a Pržno na Frýdecko-Místecku. Voda tam zaplavila především zahrady a sklepy rodinných domů. Škody hlásí i firmy, které v zasažené oblastí podnikají