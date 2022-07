Padesát mrtvých, zničené Troubky. Od tragických povodní uplynulo 25 let

Tehdy si vyžádaly 50 lidských životů, zničeno bylo 29 tisíc domů. Řeka Morava stoupla až o šest metrů a na jejím dolním toku se jednalo o osmisetletou vodu.

Symbolem povodní se staly Troubky na Přerovsku. Voda sem vtrhla v noci ze 7. na 8. července 1997. Bylo půl jedenácté v noci.

Foto: Tomáš Adamec, Český rozhlas

"Když jsme se podívali vikýřem, začalo to tak zvláštně šustit. Vyhlédla jsem z okna a spadl jeden dům. A pak druhý a třetí. Ten zvláštní zvuk si dodnes pamatuji," řekla pro olomoucký Deník Jana Brázdová, která přišla při ničivých záplavách o oba rodiče. "Rodiče tehdy ze strachu odešli k sousedům, jenže jejich dům podemlela voda a oba tam zemřeli," dodala paní Brázdová. Katastrofální záplavy si v Troubkách vyžádaly devět lidských životů.

Během povodní výrazně pomohla armáda. Krizový štáb tehdy řídil generálmajor Petr Voznica.

"Když vidíte to obrovské lidské neštěstí, stojíte v oblastech postižených záplavami, vidíte, že lidé nemají nic než ruce, oči od pláče, tak to vyvolá určité pohnutí a soucítění s nimi."

Povodně postihly třetinu země

5. až 16. července 1997 v povodí Moravy a Odry spadlo během pár dní místy až přes polovinu ročního úhrnu srážek. Povodně postihly třetinu země, nejvíc Moravu a východní Čechy. Z míst se pravidelně hlásili zpravodajové, například ze Zlínska.

"Střed a obytné čtvrti Otrokovic, společnost Barum Continental a další firmy, zatopila dnes během několika hodin řeka Morava po protržení levobřežní hráze. Ve středu Otrokovic se už jezdí jenom na lodičkách a u Společenského domu ve středu města dosáhla hladina asi metrové výšky a neuvěřitelně rychle stoupala. Do Otrokovic míří cisterny s pitnou vodou."

Povodeň postihla 536 měst a obcí ve 34 okresech, například části Ostravy, Otrokovic, Přerova a Olomouce. O život přišlo 50 lidí. Většina z nich utonula.

Václav Klaus varoval před netrpělivostí

Tehdejší premiér Václav Klaus hovořil při pohledu na postižené území o pocitu deprimujícím, a zároveň o dobrém pocitu z pomoci, která se lidem dostala. Varoval před netrpělivostí.

Václav Klaus (1997) | Foto: YouTube

"To je pocit, který vyplývá z přesouvání se z jedné fáze do druhé. Z fáze radosti nad tím, že se mě nic nestalo a celý dům mě to neodneslo nad netrpělivostí, kdy se život vrátí do normálních kolejí. A já z přechodu z jednoho pocitu do druhého mám trošku strach. Aby zase česká povaha nezvítězila, abychom si všichni nemysleli, že když už to tedy byla největší katastrofa tohoto století, že budeme mít pozítří všechny věci, které způsobila, spraveny. Prostě nebudeme mít. Nesmí pocit marnosti, netrpělivosti a závisti převážit nad pocity pozitivními."

Od povodní se velmi zdokonalila předpověď povodňové služby. Provedly se desítky protipovodňových opatření.

Skalička zatím nestojí a Troubky chráněny nejsou

Stále však nezačala stavba vodního díla Skalička, které má ochránit obce v okolí Bečvy. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) by se měla začít stavět za čtyři nebo pět let. Opatření nejsou dokončena ani v Troubkách, symbolu záplav z léta 1997.

Přehrada Slezská Harta | Foto: František Tichý, Český rozhlas

Právě povodně ukázaly, jak významnou roli může přehrada mít. Slezská Harta byla dokončena právě v roce 1997. Původně se měla plnit až do roku 2002. Ale extrémní srážky to urychlily. Přehrada odolala extrémním podmínkám a tlaku masy vody.

Škody z povodní byly obrovské. Dosáhly 63 miliard, což bylo asi 12 procent státního rozpočtu. Poničeno bylo i mnoho památek. Voda zatopila například památku UNESCO Podzámeckou zahradu v Kroměříži.