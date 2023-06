Centra pro uprchlíky a úřady práce budou mít kvůli změně podpory pohotovost

Ukrajinští uprchlíci budou moct v některých případech žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci na bydlení. Třeba kvůli zaplacení kauce za bydlení. Rozhodlo o tom ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti s Lex Ukrajina V, který začne platit od července. Na tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kvůli změně podpory uprchlíků budou o víkendu a o svátcích v pohotovosti krajská asistenční centra a úřady práce. "Abychom byli schopni v případě nutnosti a potřeby reagovat, dát doplňující informace, řešit otázku zranitelnosti. Budeme mít posílené i naše krizové linky, abychom byli připraveni čelit situacím, které je potřeba zvládnout a odbavit," řekl Jurečka. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové by od pondělí měla začít fungovat databáze s informace o všech ubytovacích kapacitách. Obce z ní budou moci zjistit, kde jsou případně volná místa. Organizace na pomoc příchozím varují, že po změně podpory řada lidí může skončit bez bydlení. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli řekl, že bude nejspíš nutné se postarat asi o 10.000 lidí.

Lidem, kteří mohou pracovat, uhradí stát nouzové ubytování v zařízeních prvních pět měsíců. Poté si ho budou platit sami, nebo se musí přestěhovat. Zdarma ho budou mít dál zranitelní, tedy děti a mladí do 18, let, rodiče dětí do šesti let, těhotné ženy, lidé nad 65 let, studenti českých vysokých škol do 26 let, invalidé a lidé s průkazem postižených i ti, kteří o ně pečují. Od července se přestává vyplácet solidární příspěvek těm, kteří zdarma u sebe doma či ve svém volném bytě uprchlíky ubytovávají. Bydlení by si uprchlíci měli platit sami.