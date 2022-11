Cenu Michala Velíška dostal muž, který skočil do řeky pro tonoucí holčičku

Osmačtyřicetiletý Petr Jirout skočil na konci srpna z mostu v Chrudimi, aby zachránil topící se dvouletou holčičku, která vypadla z okna. Dnes za to dostal Cenu Michala Velíška za statečnost při záchraně života. Jen díky mužově pomoci je podle policie dítě opět v pořádku. Cena byla udělena na slavnostním ceremoniálu v rezidenci pražského primátora na Mariánském náměstí. Porota vybrala finalisty z nominací, které jí zaslali lidé. Držitele ceny znovu zvolila veřejnost hlasováním na webu.

Holčička vypadla z okna domu, který stojí přímo u řeky Chrudimky, a začala se topit. Ve stejné době šel Jirout se svým čtyřletým synem přes most do banky. Zastavil kolemjedoucí auto a řidiči dal svůj mobilní telefon, aby zavolal tísňovou pohlídal mu dítě. Pak skočil ze zhruba pětimetrového mostku do řeky. Batole vytáhl a poskytl mu první pomoc.