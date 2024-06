Černochová: Dál se hlásí země, které se chtějí zapojit do muniční iniciativy ČR

České republice se podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) stále ještě hlásí další země, které se chtějí zapojit do české muniční iniciativy. Na stole jsou podle ní memoranda s dalšími státy. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden uvedl, že na iniciativu, která shání dělostřeleckou munici pro Ukrajiny dosud přispělo 15 zemí EU. Celkem se podařilo vybrat přes 1,6 miliardy eur.

Fiala koncem května zmínil, že první desítky tisíc kusů munice ráže 155 mm dorazí na Ukrajinu v červnu. Do konce roku by napadená země měla obdržet před půl milionu dělostřeleckých granátů. Dárců by podle Černochové mělo být v průběhu akce stále dost. Ministryně doufá, že dodávky se projeví přímo na bojišti. Je to ale v rukou Ukrajinců a jejich velitelů, dodala.