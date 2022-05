Tělo českého dobrovolníka našli v hromadném hrobě nedaleko Buči. Vracel se domů a chtěl nastupit do práce

Makariv | Foto: Serg.Nem, Panoramio, CC BY 3.0

"Když viděl bezdomovce, tak ho hned napadalo, že by mu měl aspoň uvařit něco k jídlu," vyprávěla pro server Voxpot dcera o svém otci. I přes přemlouvání rodiny se rozhodl, že potřeba pomáhat je silnější a jen pár dní po začátku války se vydal na vlastní pěst na Ukrajinu.

Obavy rodiny se nyní potvrdily. Na místě se našly české doklady. Policie uvedla, že devětačtyřicetiletý Čech se přestal blízkým ozývat 3. března. Dvě další těla se úřadům zatím nepodařilo identifikovat, byla ale v civilním oblečení.

Kamioňák, který chtěl pomáhat

List Ukrajinská pravda s odkazem na policii napsala, že mrtvý devětačtyřicetiletý český občan před válkou pracoval na Ukrajině jako řidič kamionu.

Vojtěch Boháč | Foto: Barbora Linková, Český rozhlas

Podle dřívějších informací přišel dobrovolník o život poté, co se dostal v autě pod palbu ruských vojáků. Informace potvrdil reportér Voxpotu Vojtěch Boháč, který se v oblasti pohyboval ve stejnou dobu jako zastřelený dobrovolník.

"Bylo to místo asi několik kilometrů od dálnice, která vede na Lvov, kde už měly pozice ruské jednotky. My jsme se tam objevili kvůli tomu, že na úplně stejném místě jsme se dostali jen dvě hodiny poté, co tam byl on, pod palbu i my, takže jsme se tam byli podívat, a v tu chvíli jsme právě to české auto našli."

Ilustrační foto: Steve Snodgrass, Flickr, CC BY 2.0

Když se objevila na internetu reportáž, kontaktovala je paní Simona, že se ve stejných místech měl pohybovat její manžel Tomáš. Ten podle ní jako profesionální řidič kamionů a autobusů chtěl na Ukrajině pomáhat s odvozem lidí z oblastí ohrožených ruskou armádou.

Lidé se v autech snažili prchnout do bezpečí

Vadim Tokar na stránkách serveru Voxpot

Reportéři Voxpotu se na místo vrátili po měsíci a objevili tam rozstřílený automobil, na který se ptala paní Simona. Na opěradle hlavy řidiče byla krev. Starosta Makariva Vadim Tokar potvrdil, že většina ze 133 identifikovaných obětí ruské agrese v jejich rajónu byli právě lidé v autech, kteří se snažili uprchnout do bezpečí.

České ministerstvo zahraničí Radiožurnálu potvrdilo, že o případu Čecha zabitého na Ukrajině ví. Mluvčí rezortu Lenka Do to ale zatím nechtěla víc komentovat.

Ruské jednotky na Ukrajině | Foto: Ministerstvo obrany Ruské federace, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

"Víme o případu českého občana, který zemřel na Ukrajině. Náš zastupitelský úřad to řeší s policejními složkami. Po dohodě s rodinou, se kterou jsme v kontaktu, neposkytujeme další detaily. Rodině poskytujeme konzulární služby tak, jak je zvykem."

Český dobrovolník padl těsně před návratem do Česka. Jak napsal sever Voxpot, dispečerovi podle rodiny oznámil, že se vrací domů a v pondělí opět nastoupí do práce. Cestou ale zřejmě potkal na dálnici na Lvov ruské jednotky.