Výcvik v Česku už absolvovalo přes 600 ukrajinských vojáků, další je budou následovat

„Snažíme se jim předat všechno, co umíme. Žádné speciální zacházení. Jsou jako jedni z nás. Mají obrovskou motivaci, cvičí tvrdě a výsledky jsou znát okamžitě,“ napsali po prvních týdnech výcviku zástupci české armády na sociální sítě.

Výcvik ukrajinských vojáků na Libavé je v plném proudu. Vojáci se učí, jak bránit svoji zemi před agresorem. Snažíme se jim předat všechno, co umíme. Žádné speciální zacházení. Jsou jako jedni z nás. Mají obrovskou motivaci, cvičí tvrdě a výsledky jsou znát okamžitě. — Armáda ČR (@ArmadaCR) December 14, 2022

Ukrajince čeští vojáci trénují, aby byli schopni samostatně vést bojové operace a efektivně bránili své území a suverenitu. Na konci roku vycvičili specialisty na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na likvidaci výbušné munice, bojové záchranáře, ale i nováčky, kteří neměli z armády žádnou zkušenost. Výcvik probíhal každý den od rána do večera.

„Vojáci fungovali do pozdních večerních hodin, dokud bylo světlo a poté ještě museli fungovat na nějakých učebnách, kde měli nějaké teoretické znalosti. Byla vidět únava, ale oni ani nedávali vědět, že unaveni jsou. Strašně se snažili docílit toho, co je potřeba při výcviku mít. Určitě se naučit perfektně zacházet se zbraní, pohybovat se po bojišti, aby vůbec měli nějakou šanci. Jsou to i lidi, kteří poprvé drželi zbraň v ruce,“ popsal na twitteru nadrotmistr Petr Bárta, který na výcviku působil jako hlavní instruktor roty.

„Člověk, když se nad tím zamyslí, tak si uvědomí, že za pár dnů, za pár týdnů, mohou ti lidé padnout na frontě a už na světě nemusí být. V podstatě to, co se tady naučí, jim může zachránit život,“ doplnil Libor Tesař, velitel 71. mechanizovaného praporu, který byl řídící výcviku ukrajinských vojáků.

Celkově byl podle českých instruktorů výcvik přínosný pro obě strany. „Mezi ukrajinskými vojáky byli i zkušení vojáci, kteří už byli nasazeni v samotné válce. A ti zase na oplátku předávali zkušenosti nám,“ dodal Tesař.

Jeho slova potvrdil i generál Ivo Střecha. „Zkušenosti ukrajinských vojáků, které mají, jsou zkrátka nezískatelné jinak než bohužel v tom reálném konvenčním konfliktu. Hodnocení našeho příspěvku a způsobu provedení výcviku bylo jak ukrajinskou stranou, tak i našimi partnery z Velké Británie bylo na vysoké úrovni,“ řekl Českému rozhlasu.

Česko je jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů

Vytvoření vojenské výcvikové asistenční mise na podporu ukrajinských vojáků schválily země Evropské unie v říjnu. Spuštěna byla 14. listopadu. Poprvé v historii se vojenská mise EU odehrává na území členských států. Přispívají do ní téměř všechny členské země plus Norsko. Česko je přitom jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů.

Poslanecká sněmovna i Senát na začátku prosince schválily návrh, který počítá s výcvikem až čtyř tisíc ukrajinských vojáků do konce příštího roku.

„My se tímto vlastně zapojujeme do celoevropského úsilí o výcvik ukrajinských ozbrojených sil, který probíhá asi v největší míře na území Velké Británie, ale i Polska. Nejde pouze o výcvik, ale i o obohacování našich vojáků,“ zdůraznil náměstek ministryně obrany František Šulc.

Během tříleté Evropské asistenční mise by mohlo být ve všech zapojených státech vycvičeno celkem až 15 tisíc ukrajinských vojáků.