Česko si připomnělo druhé výročí ruské invaze na Ukrajinu. V centru Prahy se sešly tisíce lidí

Petr Pavel | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Cílem ve válce není porazit Rusko, ale dostat ho z Ukrajiny a umožnit jí svobodný rozvoj. Sešli jsme se tady, abychom podpořili, co považujeme za správné a odsoudili to, s čím se rozhodně nemůžeme ztotožnit,“ řekl prezident Petr Pavel před několika tisícovkami lidí na shromáždění Společně za Ukrajinu na Staroměstském náměstí a vysloužil si potlesk účastníků.

Lidé si tam přinesli vlajky Ukrajiny, Evropské unie a Severoatlantické aliance a transparenty na podporu napadené země. Část přišla v průvodu z náměstí Kinských přes Karlův most. Od pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, který je pro Ukrajince symbolem svobody a samostatnosti, vyrazili za skandování hesel "Stand with the Ukraine!" (Stůjte za Ukrajinou!) nebo „Stop Russia“ nebo „Ukraine must win“ (tedy Zastavte Rusko a Ukrajina musí vyhrát).

Účastníky pochodu formou videovzkazu oslovil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Prezident Petr Pavel na shromáždění řekl, že potřeba udělat vše pro to, aby Rusko na Ukrajině neuspělo. „Všichni bychom měli ukázat, že Ukrajinu nepustíme, nedáme ji a nenecháme ji spadnout do spárů Ruska. Prosím vytrvejte a pomáhejme Ukrajině,“ požádal Pavel.

Foto: Igor Budykin, Radio Prague International

„Ukrajina nechtěla nic jiného, než to co my, rozhodnout se podle svého, rozhodnout si o své budoucnosti sami a nenechat se manipulovat nikým, kdo chce svět řídit podle svého. Ukrajině to nebylo umožněno, protože se o svojí samostatnost, o tu svojí samostatnou cestu pokusila v době, která už nebyla tak příznivá, jako byla doba, kdy se to podařilo nám," uvedl také v projevu.

„Máme štěstí, že jsme členy EU, že jsme členy NATO. Takové štěstí Ukrajina nemá a i proto ji musíme dále podporovat. Podporujeme tím sami sebe a svoji vlastní bezpečnost,“ připomněl Pavel.

Foto: Igor Budykin, Radio Prague International

Prezident také vyjádřil hrdost, že Česko bylo mezi prvními, kteří začali Ukrajině pomáhat dodávkami zbraní a munice, a mezi prvními také začala přijímat ukrajinské uprchlíky před válkou. Promluvil i tom, jak se jim podařilo do české společnosti začlenit. Podle něj už většina z nich v Česku platí daně, pracuje a část z nich i zaměstnává své krajany.

Na shromáždění vystoupil také například chargé d'affaires ukrajinské ambasády Vitalij Usatyj a herec Ondřej Vetchý, který je tváří sbírky na drony pro ukrajinskou armádu. Zazněla svědectví ukrajinské uprchlice z města Prymorsk na pobřeží Azovského moře a humanitární pracovnice organizace Člověk v tísni, která působí na Ukrajině. Obě poděkovaly Čechům za pomoc a podporu. Minutou ticha účastníci uctili památku obětí války na Ukrajině.

Foto: Igor Budykin, Radio Prague International

Budoucnost Ukrajiny předurčuje budoucnost Česka

Že Česko musí i dál pomáhat Ukrajině se na pietním aktu u pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka v Praze shodli předsedové obou komor parlamentu - šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Budoucnost Ukrajiny předurčuje také budoucnost Česka,“ zdůraznil Vystrčil. V projevu také poděkoval českým občanům, kteří Ukrajinu vytrvale podporují. Ukrajinské občany, kteří kvůli konfliktu přišli do Česka, Vystrčil poprosil, aby Česku v jeho podpoře pomáhali.

Pekarová Adamová připomněla, že ruská agrese vůči Ukrajině začala už v momentu ruské invaze na Krym. "My máme děkovat Ukrajincům za to, že tady žijeme své každodenní životy, které se neobrátily vzhůru nohama tak, jako se obrátily našim ukrajinským přátelům," řekla.

Noise for Ukraine | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Na náměstí Borise Němcova, kde sídlí ruské velvyslanectví, proběhl koncert Noise for Ukraine. Podpořit ho přišlo více než 200 lidí a osm velvyslanců z Nizozemska, Dánska, Švédska, Finska, Litvy, Kanady, Belgie a Španělska a představitelé norského a irského velvyslanectví v Česku.

Koncert pořádali členové týmů festivalů United Islands of Prague a Metronome Prague. Producent festivalů David Gaydečka upozornil, že na ruském velvyslanectví stále působí sedm zaměstnanců, které na koncertu označil za zbabělce.

Akce připomínající dva roky ukrajinských bojů proti Rusku probíhaly i v dalších městech v Česku - například v Brně se na náměstí Svobody sešlo kolem tisícovky lidí, aby podpořili Ukrajinu. Ve výzvě řečníci apelovali na Evropu, aby v podpoře této země nepolevila.