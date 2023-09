Ničivé dopady ruské agrese pociťuje celý svět, řekl Pavel v OSN. Vyzval k jednotě a podpoře Ukrajiny

Prezident Petr Pavel promluvil na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem jeho projevu bylo odsouzení ruské agrese a výzva k pokračování podpory Ukrajiny. Pavel také kritizoval vojenské aktivity Číny v Tchajwanském průlivu i postup Íránu a KLDR a jejich testy jaderných a mezikontinentálních balistických raket. Po šesti letech to bylo poprvé, co na valném shromáždění vystoupila česká hlava státu.