Po českých stopách v EU: Rozporuplná vystoupení Klause a Zemana

Václav Klaus | Foto: © European Union 2011 - EP

Václav Klaus před europoslanci promluvil v roce 2009 a jeho projev vstoupil do dějin. Nikdy předtím a nejspíš ani potom se nestalo, že by europoslanci hlavu státu málem vypískali. Václav Klaus totiž pozvání do Evropského parlamentu využil k tomu, aby dosavadní směr evropské integrace a toto místo kritizoval jako místo, kde prý neexistuje názorová pluralita, a poslanci rozhodují o věcech, které jim nepřísluší. Distancoval se také od nově vzniklé Lisabonské smlouvy.

„Řešením není ani přitápění pod tavícím kotlem dosavadního typu evropské integrace, ani potlačování role členských států pod heslem nové multikulturální a multinacionální evropské občanské společnosti.“

Část europoslanců se během projevu dokonce zvedla a na protest sál opustila. Ostře protiunijní názory Václava Klause v té době už byly poměrně známé. Projev ale vyvolal politickou odezvu, protože Česko právě Evropské unii předsedalo a neslo tak odpovědnost za její další směřování.

Evropský „sen“ Miloše Zemana

Miloš Zeman zavítal do Štrasburku v roce 2014 na počátku svého prvního prezidentského mandátu. V té době se označoval za eurofederalistu, na Pražském hradě dokonce hned na začátku nechal pověsit vlajku Evropské unie. K jejím ostrým kritikům se připojil až později. Europoslanci proto očekávali proevropský projev, a také se ho jim dostalo, ovšem v jeho osobitém stylu. Zeman se nejprve zajímal o popelník, promluvil pak v angličtině a spatra, nešetřil vtipy, ale ani kritikou. „Můj evropský sen nezahrnuje bláznivé přesuny poslanců mezi Štrasburkem a Bruselem a zpět. Můj evropský sen nezahrnuje nesmyslné směrnice, jako je směrnice o úsporných bezpečnostních žárovkách. Jednu takovou mám na chalupě a vypadá to tam jako na hřbitově nebo v márnici. Takže mluvím z vlastní zkušenosti. Můj evropský sen nezahrnuje bruselskou takzvanou „evropskou architekturu“, která někdy vypadá jako zesílená krabice od bot. A nezahrnuje steak v centru Evropské komise, který vypadá a chutná jako žvýkačka.“

Miloš Zeman (vlevo) | Foto: © Communautés Européennes 1997

V projevu se také označil za zastánce eura, EU popsal jako v jádru dobrou věc a vyslovil se pro takové pokračování evropské integrace, které zachová Evropu mnoha chutí a barev. Jeho projev se nicméně stal zejména v Česku terčem posměchu kvůli Zemanově silnému přízvuku.

Pavlův apel na podporu Ukrajiny

Petr Pavel | Foto: Alain Rolland, © European Union 2023 - EP

Petr Pavel se europoslancům také představil krátce po svém zvolení. V projevu hned několikrát odkázal na Václava Havla. Na rozdíl od něj se ale zdržel formulování nadčasových vizí, ve svém projevu se spíše soustředil na hledání praktických řešení pro největší problémy, kterým Evropa nyní čelí. Nejvíce prostoru věnoval válce na Ukrajině a vyslovil se pro co nejsilnější podporu napadené zemí. Mluvil také o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu a hrozbě populismu.

„Měli bychom se zdržet jednoduchých řešení a prázdných slibů. Zneužívání reality pro krátkodobý politický zisk bude obrovské. Všichni máme obrovskou zodpovědnost za to, abychom formulovali problémy takové, jaké jsou.“

Petr Pavel mluvil převážně anglicky, ale také česky a francouzsky a vysloužil si potlesk ve stoje. Mimochodem kromě českých prezidentů měli několikrát příležitost promluvit i někteří čeští premiéři, a to v době dvou českých předsednictví. Pozvánku dostal také Andrej Babiš v době, kdy vedl vládu, aby představil svou vizi pro Evropu. Šéf hnutí ANO se ale pozvánku tehdy rozhodl nevyužít.

Petr Pavel | Foto: Daina le Lardic, © European Union 2023 - EP

(Viktor Daněk je zástupcem ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum.)