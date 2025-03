Co vše stojí za úspěchem zahraničních filmů na Oscarech? Vstáváte za úsvitu a končíte o půlnoci, říká publicistka Tatiana Detlofson

Na diskuzi k snímku Vlny | Foto: Ája Bufka

Svou kariéru začínala ve Švédsku, Anglii a USA, než v roce 2000 založila vlastní firmu MEDIAPLAN PR. Její práce zahrnuje nejen propagaci zahraničních filmů, ale i zajištění nezbytných projekcí a setkání s novináři a porotci.

„U velkofilmů hollywoodská studia plánují marketing a publicistiku, které často přesahují rozpočet celého natáčení. Řada nezávislých a zahraničních producentů podobně vůbec nepřemýšlí, a pak je překvapena, že mají sice nádherný film, ale nikdo ho neviděl a nikdo o něj nemá zájem, protože o něm neví. To je okamžik, kdy na scénu vstupují publicisté.“

Režisér snímku Vlny Jiří Mádl a Tatiana Detlofson | Foto: Ája Bufka

Nedávno jste si prožila v Oscarové soutěži vlnu nadšení i smutku díky reprezentaci českého filmu Vlny a první nominace filmu z Chorvatska The Man Who Can Not Remain Silent. Jak je těžké oznámit tvůrcům, že se film neprobojoval do závěrečných kol?

„Byla jsem ohromně nadšená, když se Vlny dostaly mezi nejlepších patnáct filmů a chorvatský snímek byl vybraný mezi nejlepší pět nominovaných. Nejhorší a nejtěžší je potom zkontaktovat tvůrce a oznámit jim, že jejich filmy ve finále neuspěly. Přesto vzhledem k nesčetným faktorům, které se letos podílely na uvedení Oscarové kampaně, byl užší výběr 15 vybraných snímků z 85 zemí pro film Vlny velkým úspěchem a nyní producenti jednají s americkým distributorem o jeho uvedení do místních kin.“

Sedmidenní projekce stojí 8000 dolarů

Co vše je potřeba splnit, aby film byl nabídnut k soutěži o Oscary?

Tatiana Detlofson | Foto: Ája Bufka

„Pokud film nebyl uveden v kinech, je potřeba vyhovět požadavkům streamování v promítací místnosti Akademie (ASR). Podle pravidel Akademie může být film vybrán jako oficiální zástupce země, pokud je financován producenty nebo společnostmi z tohoto státu anebo má většinu členů štábu odtud. Soutěžící filmy o nominace může stát propagace 800 až 2000 dolarů týdně jen přes internet a dokonce až 8000 při sedmidenní projekci v kinech.“

Co vše musíte zajistit před tím, než je rozbalen červený koberec?

„Nejdůležitější je přístup k nejlepším promítacím místnostem v Los Angeles. Ve městě, kde oslovení může vytvořit nebo prolomit šance na udělení filmových cen, je potřeba najít pro projekci místo k uvedení filmu voličům z oboru a medií. Je to strategická hra, ve které načasování, umístění a správné publikum může mít zásadní význam.“

Jak jste začínala?

Tatiana Detlofson | Foto: Ája Bufka

„Založila jsem firmu MEDIAPLANPR v roce 2000 v Londýně a také spolupracovala na kampani pro zlaté Globy, k filmu Musíme si pomáhat, režiséra Hřebejka. Potom jsem připravovala v USA prezentaci k uvedení filmů Želary režiséra Trojana a Otesánek režiséra Švankmajera. Nejvíc kvalitních filmů mi přichází z Norska a z Belgie. Klienti-filmaři si mě najdou, nedělám si žádnou reklamu. Například jsem před několika roky spolupracovala na indickém filmu Poslední představení, který se také dostal do finále Oscarů, a teď mi chodí ročně asi tři nabídky na representaci filmů z Indie. Filmaři mě doporučují svým dalším kolegům.“

Projekce, diskuze, společenské večírky

V čem ještě spočívá zdejší marketing?

Tatiana Detlofson a Miss World Priyanka Chopra | Foto: Ája Bufka

„Kromě už zmíněných projekcí zajišťuji diskusní a společenské večírky, kdy se autoři mají možnost setkat s novináři a členy odborných porot. Snažím se propagovat filmy v odborných filmových periodikách jako Variety, The Hollywood Reporter, Screen International, Indiwire atd.“

Kteří klienti vás fascinují?

„Kinematografie reprezentující netradiční země je celosvětově nedoceněná. Při tom je mnohdy lepší a zajímavější než velkofilmy z hollywoodských studií. Norsko, Belgie, Dánsko, ale i Jižní Korea a Indie produkují velmi kvalitní snímky, které se velmi často objevují a jsou úspěšné na mezinárodních festivalech.“

V jakých filmových kategoriích?

Tatiana Detlofson a herečka Rebata Becerrová | Foto: Ája Bufka

„Je to různé. Nejvíce klientů mám k reprezentaci celovečerních snímků. Jedná se ale i o animace, krátké filmy a dokumenty. Ročně spolupracuji přibližně na tuctu zahraničních produkcí. V minulosti k těm nejúspěšnějším včetně nominací na Oscary a Zlaté Globy patřily tituly jako Kon-Tiki, Bullhead a My Life As a Zucchini.“

Kolik práce za tím vším stojí?

„Kampaně k udílení cen jsou nepřetržitou prací. Vstanete a začínáte za úsvitu ráno, protože komunikujete ve všech časových pásmech s klienty, a končíte projekcí o půlnoci. Tak to jde nejméně po tři měsíce, nepřetržitě. Samozřejmě i o víkendech. Důležité je, aby mezi publicistou a filmaři fungovala chemie. Je třeba mít vášeň a opravdu věřit, že film má šanci uspět v mezinárodních soutěžích.“

Jak si od toho nejlépe odpočinete?

Zleva publicistka Deborah Kolar, švédský režisér Kay Pollak a Tatiana Detlofson na prezentaci snímku As It Is Heaven | Foto: Ája Bufka

„Snažím se relaxovat při lyžováni v březnu anebo dubnu, kdy čerpám sily na novou sezonu.“

A vaši práci nejvíce ovlivňuje?

„Omezené prostředky na publicistiku. Svým způsobem je to dobrodružství podobné loterii, snad s tím rozdílem, že pravděpodobnost úspěchu můžu ovlivnit vlastními nápady, znalostmi a zkušenostmi,“ říká Tatiana Detlofson, která je také hlasující členkou Americké akademie filmových umění a věd, Evropské filmové akademie a České filmové akademie.