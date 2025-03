Lidé se zapisují do registrů dárců kostní dřeně. Madlenčin boj o život mobilizoval Česko

Fronta, která nebrala konce, tak to vypadalo v Jihlavě. Na odběrné centrum pro dárce kostní dřeně přišly stovky lidí. Chtějí zachránit dvacetiměsíční Madlenku, která bojuje se vzácnou poruchou krvetvorby. Transplantaci by měla podstoupit do několika týdnů.