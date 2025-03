Cestování tisíce kilometrů k volebním urnám je minulostí. Krajané budou poprvé volit poštou

Jana Kánská | Foto: Jan Kaliba, Český rozhlas

„Je to nutnost nejen politická, ale i sociální. Protože když je někdo český občan a je na zkušené v cizí zemi, má právo se vyjádřit," řekla na velvyslanectví ve Washingtonu dcera Milady Horákové Jana Kánská, která emigrovala do USA v roce 1968.

Má ministerstvo zahraničí představu, kolik voličů se může korespondenční volby zúčastnit?

"Jedná se o odhady, které vychází ze zkušenosti jiných států, které tento způsob volby již léta praktikují. Například Slováci v zahraničí korespondenčně hlasují už dlouhých 20 let, a systém průběžně vylepšují. Svoji korespondenční účast ve volbách mohli projevit už šestkrát. My se v roce 2025 nacházíme před českou premiérou. Od schválení v parlamentu uplynul rok. Dodnes řada osob, dokonce i přímo v Česku často neví, že možnost korespondenčního hlasování tady je, resp. že již existuje pro podzimní parlamentní volby 2025," uvedl zvláštní zmocněnec pro krajany Jiří Krátký z ministerstva zahraničí.

Jiří Krátký | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

"Počet voličů by mohl v roce 2025 vzrůst čtyřnásobně. Pokud hovoříme o posledních počtech cca 20 tisíc voličů, tak by v roce 2025 mohlo volit až 80 tisíc voličů.. Když to bude více, bude to příjemným překvapením. Bude-li to naopak méně, řekneme si obvyklé české: „příště lépe"."

Krajané cestovali k volebním urnám často i přes tisíc kilometrů

Marta McCabe | Foto: Jan Kaliba, Český rozhlas

Česko dlouho patřilo k několika málo zemím Evropské unie, které neumožňovaly svým občanům v zahraničí korespondenčně volit. Čeští krajané tak volili pouze osobně na velvyslanectvích a generálních konzulátech. Pro některé to znamenalo i tisícikilometrové vzdálenosti a nemalé finanční náklady s tím spojené, například v Austrálii, Kanadě nebo ve Spojených státech, kde Češi mohli hlasovat pouze na čtyřech místech.

„Musela jsem ze Severní Karolíny do Washingtonu D.C. pokaždé ujet jedním směrem asi 420 kilometrů, tedy celkem 840. Na počet kilometrů je to jako z Prahy do Frankfurtu," přiblížila zakladatelka a ředitelka české a slovenské školy v Severní Karolíně a lektorka na Dukeově univerzitě Marta McCabe, která ve Spojených státech žije dvacet let.

Alexandra Alvarová | Foto: Jana Přinosilová, Český rozhlas

Letos tak historicky poprvé dostanou Češi v zahraničí možnost si takovou cestu ušetřit. A podle Marty McCabe to mnozí čeští občané žijící v USA dál od zastupitelských úřadů vítají. Stejně jako Češi v Kanadě, například Saša Alvarová přiblížila svoji dosavadní volební cestu na webu Chcemevolitdistancne takto:

"Let na ambasádu do Ottawy pro lidi z Vancouveru: Jedna zpáteční letenka, šest hodin letu, šest set kanadských dolarů, nutno přespat za minimálně osmdesát dolarů, nějaké jídlo a výdaje k tomu. Dva dny dovolené. Podobně to mají Češi v Albertě, Saskatchewanu, Manitobě, Severozápadních teritoriích atd."

Kdo chce, může volit na velvyslanectví

Možná si mnozí z krajanů položí otázku, jestli po zavedení korespondenční volby zůstává i možnost volby na zastupitelském úřadě.

"Ano, na původním způsobu osobního prezenčního hlasování na českých velvyslanectvích nebo generálních konzulátech se nic nemění. Tento způsob hlasování v zahraničí existuje již od roku 2002 a především pro ty, kdo bydlí v hlavním městě, funguje dobře, a není důvod ho měnit," vysvětluje Jiří Krátký.

Prezidentské volby 2023 na zastupitelském úřadě v New Yorku, Manhattan | Foto: Jan Kaliba, Český rozhlas

A co když někdo požádá o korespondenční volbu a rozmyslí si to, bude moci přijít volit osobně?

"Ano, i tato možnost existuje. Důvodem je ochrana projevu osobní svobodné vůle voliče až do dne voleb, resp. jako pojistka proti možnosti tzv. „family votingu" (jinými slovy: volí uniformně celá rodina). Family voting však není mezi Čechy příliš známý fenomén. Ale myslím, že pokud již volič podnikl tři předchozí administrativní kroky, tj. zapsal se do zvláštního seznamu voličů při velvyslanectví nebo generálním konzulátu, podal si žádost o korespondenční způsob hlasování a dokonce i obálku se svým hlasem poslal, což prakticky může udělat kdekoliv a kdykoliv svobodně bez vlivu kohokoliv z rodiny, ztrácí pak trochu praktický smysl, aby se v den voleb vydal na cestu a přijel volit z dálky na velvyslanectví do hlavního města."

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo ke korespondenčnímu hlasování informační kampaň.

Jiří Krátký | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

"Cílem je, aby informace zasáhla všechny potenciální voliče v zahraničí, aby se svobodně mohli sami rozhodnout. Na toto téma promlouvají i významné české osobnosti. Je to velmi důležitý krok tím více, že se jedná o nástroj zcela nový a pro občany zatím neznámý. Musíme si rovněž uvědomit, že mezi schválením korespondenční volby a jejím prvním použitím uběhne jen jediný rok. V případě Slovenska, pokud můžeme opět srovnávat, uběhly mezi schválením v roce 2004 a prvním použitím v roce 2006 roky dva, a přesto ani to nestačilo. Bylo zapotřebí dalších čtyř voleb a čtrnácti let, než volba začala silně fungovat. A je nutno připomenout, že se tak stalo především díky aktivnímu přičinění samotných slovenských krajanů,"říká Jiří Krátký, který často navštěvuje krajanské komunity.

Jaký je jeho osobní dojem? Mají Češi zájem volit korespondenčně?

Foto: Tomáš Adamec, Český rozhlas

"Možnost korespondenčního způsobu hlasování byla v roce 2024 přijata mezi krajany s obrovským nadšením po celém světě. Konečně se po 22 letech smazává rozdíl mezi těmi, kteří žijí v blízkosti velvyslanectví a těmi, kteří naopak žijí daleko. Mezi krajany organizovanými v zahraničí ve školách a spolcích, se kterými se pravidelně setkávám, je zájem o korespondenční hlasování obrovský. Jsou ale další krajané, kteří po dvaceti letech marných pokusů už své čekání vzdali, a dění kolem schvalování korespondenční volby už možná tolik nesledovali. Výzvou proto je, aby se i k nim dostala informace včas. Českých občanů v zahraničí žije čím dál tím více. Souvisí to s rostoucími možnostmi Čechů. Téměř všichni se však do Česka průběžně vracejí, v Česku mají své širší rodiny, majetek, často i podnikání. Česku pomáhají na dálku svou zahraniční odborností a kontakty, a do Čech se také chtějí vrátit. Především proto mají dnes zájem podílet se na správě věcí veřejných a tento zájem vyjádřit prostřednictvím voleb," uzavírá zvláštní zmocněnec pro krajany Jiří Krátký.

Zápisy do volebních seznamů už jsou otevřeny. Důležité je registraci neodkládat, protože zápis do zvláštního seznamu musí voliči učinit nejpozději 40 kalendářních dnů před samotnými volbami. Vše je podrobně vysvětleno na stránkách ministerstva zahraničí a také na webu iniciativy Chceme volit distančně.