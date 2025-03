Hotel Paříž: Secesní skvost v srdci Prahy

Secese na každém kroku

Hotel Paříž v celé kráse s průčelím a dvěma křídly | Foto: Martin Král, Hotel Paříž

Abychom byli úplně přesní, hotel Paříž, který vyrostl v sousedství Prašné brány a Obecního domu začátkem dvacátého století, je novogotickou stavbou s výraznými secesními prvky. Hoteliér Antonín Brandejs ho dal postavit podle návrhu architekta Jana Vejrycha. Mimochodem, po restitucích se hotel opět vrátil původním majitelům. Interiér hotelu se pyšní jedinečnými detaily secesního designu, pestrými keramickými mozaikami, zrcadly a okny s leptanými skly, schodiště mají ornamentální zábradlí z tepaného železa, všude jsou mosazné ozdobné prvky, pozlacená osvětlení a křišťálové lustry. Když sem poprvé přišel Jan Dítě, hrdina z knihy spisovatele Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, tak se skoro nezmohl na slovo: „Hotel Paříž byl tak krásný, že jsem se skoro svalil. Tolik zrcadel a tolik mosazných zábradlí a tolik mosazných klik a tolik mosazných svícnů, a tak vyleštěných, že se to podobalo zlatému paláci.“

Hotel Paříž lákal filmaře i VIP

Z filmu 'Adéla ještě nevečeřela' | Foto: Národní filmový archiv

Kromě stejnojmenného snímku režiséra Jiřího Menzela se hotel objevil ve filmu Oldřicha Lipského Adéla ještě nevečeřela. Z doby natáčení zůstal v hotelu filmový lustr. Kde ho přesně najdete, to nám řekla manažerka hotelu Veronika Roubalová: „Máme ho v restauraci, kde podáváme hostům snídaně. Svým květinovým vzorem se velmi podobá filmové Adéle. V posledním roce jsme tady měli takové větší natáčení ze zahraniční produkce. Bylo to konkrétně natáčení seriálu s hlavní postavou Arnolda Schwarzeneggra (Šlo o seriál Netflixu Fubar).“

První z řady svítidel je lustr z filmu Adéla ještě nevečeřela | Foto: Petr Lukeš, Radio Prague International

Za více než sto let své existence hostil Hotel Paříž řadu významných osobností. Mezi jeho hosty patřili například tenista Ivan Lendl, herečka Mia Farrow nebo zpěvák Louis Armstrong. Říká se, že právě tady vznikla slavná Armstrongova píseň "What a Wonderful World". Galerii slavných návštěvníků doplňuje Veronika Roubalová: „Hostili jsme tu například Dalajlámu, Václava Havla, Václava Klause, herečku Hanu Maciuchovou, modelku Adrianu Sklenaříkovou a také tu několik dnů strávil herec Jean-Claude Van Damme."

Pro chuť i potěšení

Všechny interiéry hotelu jsou jedinečné | Foto: Petr Lukeš, Radio Prague International

Hotel Paříž není jenom zárukou luxusního ubytování a příjemného odpočinku, je také zdrojem gastronomických zážitků. Restaurace Sarah Bernhardt, pojmenovaná po slavné francouzské herečce, je ke kulinářským zážitkům předurčena. Stejně tak kavárna Tony‘s Café.

„Pokud jde o gastro, je nasměrováno také na francouzské gastronomické lahůdky. Náš šéfkuchař Karel Hynek se snaží skloubit francouzské kulinářské umění s tradiční českou kuchyní. Takže je to takový zajímavý mix částečně francouzského šarmu a tradiční české kuchyně, na kterou můžeme být pyšní,“ je přesvědčena manažerka Veronika Roubalová.

Manažerka hotelu Veronika Roubalová ukazuje původní zdobení přes sto let staré | Foto: Petr Lukeš, Radio Prague International

Když zalistujeme v aktuální nabídce, zcela jistě si nějaké dobroty vybereme. Z české kuchyně třeba čočkovou polévku, z té francouzské například telecí consommé se sýrovými noky a zeleninou. Jako hlavní chod jsou tu speciality jako grilované filety pstruha duhového s pažitkovými brambory a hráškovým pyré s mátou, nebo pomalu pečené jehněčí kolínko s kořenovou zeleninou a bramborovým pyré. A na druhé straně si můžete vyzkoušet, jak tu umějí dělat guláš, tedy guláš „Hotel Paris“ s karlovarským knedlíkem. Z množství zákusků se vám asi zatočí hlava. Ale chcete-li i tady zážitek, pak je jasnou volbou Dort Paříž, který zdejší cukráři dělají podle originální receptury z roku 1904. Ceny za tyhle dobroty nejsou nízké, ale rozhodně ne pobuřující. Mnohé pražské hospody a restaurace vám bez jakýchkoli zážitků provětrají peněženku ještě více.

Hotel si oblíbila mladá klientela z USA a Británie | Foto: Petr Lukeš, Radio Prague International

Dobří zákazníci se vracejí

Hotelové křídlo naproti Obecnímu domu při večerním osvětlení | Foto: Filip Obr, Hotel Paříž

Paříž je zavedený hotel v centru Prahy a nemá o klienty nouzi. Zhruba osmdesát procent návštěvníků sem přijíždí ze zahraničí. „Nejvýznamnější podíl naší klientely mají určitě Spojené státy americké. Hned v závěsu jsou hosté ze Spojeného království. A potom je to takový hezký mix všech národností a zemí z celého světa.“ Veronika Roubalová je přesvědčená, že ví, proč jsou hosté v hotelu Paříž spokojení.

Bohatě zdobený vchod do recepce hotelu Paříž | Foto: Martin Král, Hotel Paříž

„Určitě tak devadesát procent lidí by vám řeklo, že si přejí, aby hotel zůstal takový, jaký je, v tom svém historickém stylu. A nechtějí ho měnit do nějakého moderního hávu. Máme plno hostů, kteří jsou z hotelového prostředí tak nadšení, že při odjezdu si automaticky rezervují další pobyt, třeba za půl roku nebo za rok. Mnozí klienti ze zahraničí přiznávají, že je to pro ně tady něco úplně jiného, než na co jsou zvyklí doma. Jsou fascinování z toho, jak to tu vypadá. Jejich návraty nás potěší nejvíc,“ dodává Veronika Roubalová, manažerka hotelu Paříž.

Tři zobrazení v nejvyšším patře mají národní motivy | Foto: Martin Král, Hotel Paříž

Průčelí hotelu Paříž V posledním patře mezi okny jsou tři dominantní keramické mozaikové obrazy. Na pravé straně je selka v kroji z Hané a na levé straně mladík v bílé košili a s kloboukem v ruce. Uprostřed je alegorická postava v dlouhém šatu, v hermelínovém plášti s korunou na hlavě, která se opírá o meč a v pozdvižené ruce drží lipovou ratolest. V rohu před ní stojí malý hoch, který před sebou drží znak s českým lvem. V průhledu za touto postavičkou jsou vidět Hradčany. Nad římsou se tyčí vykrajovaný štít a nad ním se vypíná hotelová věž s ochozem. Ve filmu Adéla ještě nevečeřela právě na tomto ochozu stojí detektiv Nick Carter se solární ručnicí, darem od přítele Lasera s komisařem Ledvinou. Nejenom ve filmu máte odtud historickou Prahou jako na dlani. Na ochoz je přístup z prezidentského apartmá. S rozlohou 120 m² ve věži nabízí opravdový komfort a luxus.