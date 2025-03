Majetkový úřad prodal pražský dům U Hybernů za 447 milionů korun

Aukce pražského domu U Hybernů u Prašné brány má vítěze, za nemovitost nabídl vyvolávací cenu 447 milionů korun. Oznámil to Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který dražbu vypsal. Znamená to druhý nejúspěšnější prodej úřadu, vyšší částku získal stát pouze z prodeje sousedního areálu na náměstí Republiky, který se vydražil za 790 milionů korun. Dům U Hybernů podle serveru Seznam Zprávy koupil - stejně jako před několika lety vedlejší areál - slovenský miliardář Milan Fiľo. Jeho společnost Eco-Investment si dům U Hybernů dlouhodobě pronajímá, provozuje v něm muzikálové divadlo. Do dražby nemovitosti naproti Obecnímu domu se podle majetkového úřadu přihlásili dva zájemci. Příhoz v ní padl jediný, dvě hodiny před koncem aukce nabídl jeden z účastníků vyvolávací cenu. K žádnému navýšení, které by muselo činit přinejmenším 50.000 korun, už nikdo nepřistoupil. Vítězem aukce se stala podle ÚZSVM právnická osoba z Prahy, blíže ji neidentifikoval.