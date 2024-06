Vítězem eurovoleb je hnutí ANO. V Česku byla nejvyšší volební účast od vstupu do unie

České eurovolby opět vyhrálo hnutí ANO před koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). K eurovolbám letos v Česku přišlo 36,45 procenta oprávněných voličů. Je to nejvyšší účast od vstupu ČR do unie.

Česku náleží 21 křesel z celkového počtu 720 poslanců Evropského parlamentu. Na dalších místech jsou Přísaha s Motoristy, Stačilo!, Starostové a nezávislí (STAN), Piráti a SPD s Trikolorou.

ANO získalo v letošních eurovolbách přes 26,14 procent a tedy sedm mandátů o jeden víc než před pěti lety. Předseda Andrej Babiš označil výsledek voleb za velké zadostiučinění. Řekl, že zástupci ANO v pondělí letí do Bruselu. Jednat chtějí o členství ve výborech či frakci.

Strany koalice Spolu získaly přes 22,27 procent a budou mít 6 europoslanců, o dva méně než dosud. Výsledek evropských voleb politiky ve štábu Spolu zklamal, řada zúčastněných věřila, že se trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 stane vítězem hlasování. Premiér Petr Fiala řekl že šest mandátů Spolu nepřineslo ani zklamání ani nadšení, ale motivaci.

V letošních volbách se prosadila koalice hnutí Přísaha se stranou Motoristé sobě. Získala přes 10,26 procent a bude mít dva mandáty. Starostové v letošních eurovolbách zdvojnásobili počet svých europoslanců na dva (8,7 %). Piráti budou mít místo tří jednoho europoslance (6,2 %). Zisk jednoho mandátu v Evropském parlamentu je pro Piráty velkým zklamáním, řekl předseda strany Ivan Bartoš.

Koalice Stačilo! v čele s KSČM bude mít dva europoslance (9,5%), jejich počet zdvojnásobila. SPD s Trikolorou udrželo ze dvou pouze jeden mandát, získaly 5,73 %.

Sociální demokracie se letos do Evropského parlamentu nevrátila, neprosadila se ani Paroubkova ČSSD, Rajchlovo PRO nebo Vrábelova ČR na 1. místě.

Mandát obhájilo 10 europoslanců

Mandát v evropských volbách obhájilo 10 z dosavadních 14 europoslanců, kteří znovu kandidovali. Čtyři z nich za Spolu a tři za ANO, ukazují čísla ČSÚ. Ve všech českých krajích byla letos volební účast vyšší než 30 procent. Nejvíc oprávněných voličů přišlo v Praze, a to 42,58 procenta. Naopak nejmenší zájem o volby byl v Karlovarském kraji, kde k urnám přišlo 30,21 procenta voličů.

I když v ČR volby skončily už v sobotu ve dvě hodiny odpoledne, výsledky byly zveřejněny až poté, co odvolily všechny unijní země. Jako poslední skončilo hlasování v Itálii. Výsledky dostal Český statistický úřad od okrskových volebních komisí už v sobotu. Do jejich zpracování byly v zabezpečeném systému. Oproti jiným volbám tak lidé nemohli sledovat průběžné výsledky, uvedl před hlasováním předseda ČSÚ Marek Rojíček. V Česku lidé volili ve více než 14 tisících okrsků.

Evropské volby v Česku neprovázely z pohledu ministerstva vnitra problémy. Jen ve dvou obcích byly odcizeny vlajky Evropské unie.

Za hlavní témata považovali lidé válku na Ukrajině, ekonomiku či přistěhovalectví

Jak napsaly Seznam zprávy, podle největšího průzkumu k letošním evropským volbám považovali lidé za největší témata válku na Ukrajině, ekonomiku, přistěhovalectví, budoucnost EU a změnu klimatu.

Rozsáhlý bleskový průzkum prostřednictvím platformy Výzkumník Seznam, do něhož se zapojilo 1500 respondentů, zkoumal hlavní motivaci Čechů zapojit se do voleb do Evropského parlamentu. Jako hlavní důvod, proč šli k volbám, lidé nejčastěji uvádějí, že to cítí jakou svou občanskou povinnost. Druhý nejčastější důvod byla podpora jim blízké strany. Jako třetí pak respondenti uváděli, že jsou stoupenci Evropské unie, uvedly Seznam Zprávy.