První německý tank Leopard je už v Česku. Příští rok budou následovat další

„Vítám první tank Leopard 2A4 z celkem patnácti, které nám přislíbilo Německo jako kompenzaci za naší pomoc Ukrajině,“ uvedla v projevu ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která symbolický klíč od tanku převzala od zástupce německého ministerstva obrany. „Vážím si toho, že slovo dané mezi přáteli platí,“ poděkovala ministryně Německu.

Slavnostní převzetí tanku Leopard 2A4, vlevo zástupce německého ministerstva obrany Benedikt Zimmer a vpravo ministryně obrany Jana Černochová | Foto: Ludě Peřina, ČTK

Státní tajemník německého ministerstva obrany Benedikt Zimmer naopak poděkoval České republice za její pomoc Ukrajině. Česko na Ukrajinu poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku za asi 4,5 miliardy korun.

Podle Černochové stroje z Německa znamenají pro českou armádu skutečný přechod na moderní platformu a Česko se díky nim také dostane ze závislosti na ruské technice. „S Leopardy doslova vyjedeme ze slepé uličky závislosti na sovětské technice,“ uvedla.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka vyzdvihl, že dodávka německých tanků je důkazem toho, že Česko myslí modernizaci své armády vážně. Tanky Leopard nás určitě v našich schopnostech posunou dál, ať už se jedná o mobilitu, palebnou sílu nebo ochrany posádek,“ uvedl.

Karel Řehka | Foto: Petr Dohnal, Armáda ČR

Celkem čeští vojáci dostanou čtrnáct starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno nové vyprošťovací vozidlo na tankovém podvozku. Stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila zbrojní firma Rheinmetall.

Kromě samotných strojů armáda získá i náhradní díly, munici a tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun. Bojové tanky by měly dorazit do konce příštího roku, vyprošťovací vozidlo využívající podvozek Leopard 2 do poloviny roku 2024.

Memorandum se Švédskem

Ministryně Černochová také oznámila, že Česko podepsalo se Švédskem a firmou BAE Systems nezávazné memorandum o dodávce pásových bojových vozidel. Za nákup dvou set deseti kusů by zaplatilo přes 50 miliard korun. Memorandum o dodávce vozidel podle Černochové obsahuje i bod, že na zakázce by se měly podílet i české firmy, a to asi ze 40 procent.

„Skutečně se snažíme, aby český průmysl vždycky z těch zakázek měl nějaký profit. Abychom vlastě měli ten profit všichni v České republice. Protože když zapojujeme český průmysl, zůstane část finančních prostředků doma, což je naším cílem,“ vysvětlila.

Na základě memoranda by mělo Česko a Švédsko taky spolupracovat ve výcviku vojáků a vývoji nových technologií.