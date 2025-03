Černochová v Praze jednala s ukrajinským ministrem obrany Umerovem

Česká podpora Ukrajině bude dál pokračovat, řekla po jednání s ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem šéfka resortu obrany Jana Černochová (ODS). Zdůraznila, že cenou za přímeří nemůže být to, že by Ukrajina ustoupila ze svých požadavků. "Ubezpečila jsem pana ministra, že opravdu i ta jednání o příměří, pokud k němu dojde, tak ze strany naší země jsou vnímána pozitivně. Ale nemůže to být za cenu toho, že by Ukrajina musela ustupovat z nějakých svých požadavků," prohlásila Černochová. Oba ministři podle svých vyjádření jednali o aktuálních potřebách Ukrajiny, pokračování české muniční iniciativy nebo výcviku ukrajinských vojáků v ČR. "Jsme připraveni v tom pokračovat," uvedla ministryně. Podporu Ukrajině dala do souvislosti s historickou zkušeností, neboť setkání obou ministrů připadlo na 86. výročí obsazení někdejšího Československa nacistickým Německem.

Česko patří mezi největší podporovatele Ukrajiny, od začátku války poskytlo napadené zemi vojenský materiál v hodnotě 7,3 miliardy korun. Česká armáda se podílí na výcviku ukrajinských vojáků, na území ČR a Polska jich dosud pomohla vycvičit více než 7000. ČR také zprostředkovává dodávky munice na Ukrajinu, mimo jiné prostřednictvím muniční iniciativy.