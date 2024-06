Černochová: Země NATO se shodly, že aliance bude koordinovat pomoc Ukrajině

Země Severoatlantické aliance se shodly na tom, že NATO převezme od Spojených států koordinaci dodávek zbraní na Ukrajinu. Českým novinářům to sdělila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Shodu podle ní našly všechny země vyjma Maďarska, které získalo výjimku, podle které na tuto podporu nebudou použity žádné maďarské finance ani personál. Plán bude definitivně schválen na červencovém summitu ve Washingtonu. Důvodem změny jsou mimo jiné i obavy, že pokud by koordinace zůstala v rukou USA, tak by v případě výhry Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách mohla pomoc Ukrajině ustat úplně.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg už ve čtvrtek uvedl, že Ukrajina potřebuje více předvídatelnou a transparentní pomoc. Nesmí se podle něj opakovat situace ze začátku letošního roku, kdy kvůli komplikacím na americké politické scéně nastaly prodlevy v dodávkách zbraní na Ukrajinu. Podle české ministryně bude změna v koordinaci pomoci znamenat zejména to, že všechny organizace které Ukrajině pomáhají, budou sjednoceny pod Severoatlantickou aliancí, což může ušetřit množství jednání a někdy i nedorozumění.