Češi letos zatím nakoupili kryptoměny za 1,9 miliard, o 40 procent meziročně míň

Češi letos od začátku ledna do konce května nakoupili kryptoměny za 1,9 miliardy korun, tedy o 40 procent méně než ve stejném období loni. V květnu se objem obchodů pohyboval okolo 400 milionů Kč, což je meziročně zhruba stejně. Vyplývá to z údajů největšího obchodníka Bit.plus. Většina obchodů stále připadá na bitcoin a ethereum. Bitcoin od začátku roku oslabil o třetinu na současných 30.360 amerických dolarů, tedy asi 703.000 korun. Je to zároveň o 8000 dolarů méně, než na konci dubna. "Bitcoin v květnu svým poklesem přilákal nové investory. Jeho cena se celý měsíc držela v celkem úzkém pásmu okolo 30.000 dolarů. Nepotvrdily se tak obavy z dalšího razantního propadu, nicméně v nejbližší době se neočekává ani dosažení žádných historických maxim," uvedl ředitel a zakladatel Bit.plus Martin Stránský. Budoucí vývoj bude podle expertů úzce spojený zejména s dalšími kroky americké centrální banky (Fed). Její zpřísňující se měnová politika je doprovázena výprodejem akcií a dalších rizikovějších aktiv, mezi které patří i kryptoměny, uvedli.