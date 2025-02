Češi loni vsadili v hazardních hrách téměř bilion korun, meziročně o 12,5 pct víc

Lidé v Česku loni vsadili v hazardních hrách 983 miliard korun. Objem vkladů tak oproti roku 2023 vzrostl o 12,5 procenta. Rostly sázky ve všech rozšířených typech hazardních her. Objem výher činil 917,3 miliardy korun. Provozovatelé hazardu tak na daních z hazardních her odvedli 21,4 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Finanční správy o hazardní dani, které má ČTK k dispozici.

Dominantní podíl na sázkách měly stejně jako v minulých letech technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich loni vsadili 774,9 miliardy korun, meziročně se objem vkladů zvýšil o 13,2 procenta. Sázky v technických hrách tak tvořily 78,8 procenta všech sázek, což znamená zvýšení podílu o 0,4 procentního bodu proti roku 2023. Provozovatelé technických her vyplatili na výhrách 739,7 miliardy korun. Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, ve kterých lidé vsadili 145,2 miliardy korun. Objem sázek stejně jako v předchozím roce rostl desetiprocentním tempem. Vyplacené výhry dosáhly 129,7 miliardy korun.