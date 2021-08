Češi na OH: Kajakář Dostál i deblkanoisté Fuksové jsou v semifinále

Kajakář Josef Dostál úspěšně vstoupil do olympijských her a po vítězství v úvodní rozjížďce na kilometrové trati si zajistil přímý postup do úterního semifinále. Osmadvacetiletý český reprezentant na kanálu Sea Forest Waterway obhajuje stříbrnou medaili z Ria de Janeiro, již s předstihem ale vyhlásil útok na zlato, které mu jako jediné ve sbírce úspěchů chybí. Dostál je i dvojnásobným bronzovým medailistou na čtyřkajaku.

Postup do úterních semifinálových bojů si zajistili i deblkanoisté Petr a Martin Fuksové. Bratrská dvojice, která společně startuje na deblkanoi na OH poprvé, byla v první části závodu pátá, poté se posunula vpřed, na přímý postup ale nedosáhla. Ve čtvrtfinále, ke kterému pak nastoupili o dvě hodiny později, již čeští kanoisté postup vybojovali. "Nejeli jsme na maximum, spíše jsme koukali, jak na tom jsme," řekl Petr Fuksa. "Hlídali jsme si, abychom jeli mezi třemi," uvedl zkušenější Martin Fuksa. Mezi postupovou trojicí se drželi od začátku,

Puškaři Jiří Přívratský a Petr Nymburský do olympijského finále v třípolohové střelbě z malorážky neprošli, v kvalifikaci obsadili 16. a 17. místo.