Česká ekonomika podle nového odhadu letos poroste pomaleji, než ministerstvo financí loni očekávalo

Ministerstvo financí zhoršilo letošní výhled ekonomiky. Hrubý domácí produkt podle nejnovější predikce vzroste o 1,2 procenta. To je o 7 desetin procentního bodu míň, než resort odhadoval v listopadu. Česko se tak podle ministerstva ani v letošním roce nevrátí na ekonomickou úroveň před pandemií covidu-19. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) představují letos riziko pro hospodářství třeba konflikty na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Výhled inflace ministerstvo naopak zlepšilo o 0,2 procentního bodu. Průměrná inflace by měla letos klesnout na 3,1 procenta z loňských 10,7 procenta. Meziroční inflace se po většinu roku bude pohybovat pod třemi procenty. K tlumení inflačních tlaků bude podle ministerstva přispívat i působení vládního konsolidačního balíčku. Nezaměstnanost se letos podle odhadu mírně zvýší na 2,8 procenta oproti loňským 2,6 procenta. I nadále by ale měla zůstat jedna z nejnižších v Evropské unii.

Deficit veřejných financí by se letos měl podle prognózy ministerstva snížit na 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 3,6 procenta HDP. Zadlužení sektoru státních institucí se zvýší na 45,6 procenta HDP z loňských 43,7 procenta HDP. Ministr financí zdůraznil, že Česko letos přestane být jednou z nejrychleji se zadlužujících zemí Evropské unie.