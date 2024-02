Česká exportní banka loni zdvojnásobila zisk před zdaněním na jednu miliardu

Česká exportní banka (ČEB) loni meziročně zdvojnásobila zisk před zdaněním z 530 milionů korun v roce 2022 na více než jednu miliardu korun. Je to nejvyšší zisk ČEB od jejího vzniku v roce 1995. Banka to dnes uvedla v tiskové zprávě. Podle předběžných výsledků poskytla loni vývozcům a investorům expandujícím do zahraničí úvěry a záruky v objemu 6,8 miliardy korun, což je meziroční růst o 40 procent. K obchodnímu růstu pomohly podle banky i nové produkty pro exportně orientované podniky, které ČEB představila loni v březnu. Banka tak podporuje české firmy, u kterých export představuje alespoň čtvrtinu ročních tržeb. "Produktová nabídka ČEB je nyní obdobná jako nabídka zahraničních exportních bank a agentur, které podporují vývoz v konkurenčních ekonomikách. Nové produkty pro vývozně orientované podniky tvořily v roce 2023 téměř 40 procent nově uzavřených obchodů," uvedla v tiskové zprávě banka.