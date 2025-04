Česká zbrojovka Colt CZ zdražuje své produkty, můžou za to americká cla

Zbrojovka Colt CZ kvůli clům, jejichž zavedení oznámil americký prezident Donald Trump, zdraží některé své produkty. Navíc plánuje přesměrování části exportu na jiné trhy. Zavedení cel bude mít na hospodaření celé Colt CZ Group SE reálný dopad a to především na provozní zisk EBITDA. Společnost ale neočekává, že by Trumpovo rozhodnutí zásadně ovlivnilo celkové výnosy. Dopad cel očekává česká zbrojovka jak v segmentu zbraní, tak i u munice, kterou exportuje do USA. Nyní podniká kroky, aby tento negativní dopad kompenzovala. "Ať již úpravou cen, produktového mixu nebo přesměrováním do jiných exportních teritorií," uvedla firma.

Zdražení vybraných produktů plánuje Colt CZ v krátké době. Naopak přesměrování vývozu do jiných oblastí by mělo být záležitostí "střednědobého až dlouhodobého horizontu". Zbrojovka také aktivně pracuje na optimalizaci a striktní kontrole nákladů a diverzifikaci rizik, jejichž cílem je udržet provozní marži. Na klíčovém americkém trhu chce zůstat konkurenceschopná. Holding Colt CZ Group SE minulý týden zveřejnil loňské hospodářské výsledky. Vykázal rekordní výnosy téměř 22,38 miliardy korun. Z toho výnosy v USA činily 8,8 miliardy korun, meziročně vzrostly o 41,1 procenta. Americký trh je pro zbrojovku stěžejní spolu s Asií a Evropou.