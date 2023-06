České dráhy investují do vozového parku do roku 2035 asi 160 miliard

České dráhy investují do svého vozového parku do roku 2035 zhruba 160 miliard korun. Za posledních deset let to bylo 50 miliard korun. V regionální dopravě staví podnik na elektrických a dieselových vlacích. "Pro regionální dopravu jsou pro nás prioritou nové elektrické a dieselové vlaky. Máme objednáno přes 200 jednotek jak elektrických, tak dieselových, dokonce i vlaky bateriové pro Moravskoslezský kraj. Na konci příštího roku dáme do provozu první bateriové jednotky a dalších 15 jich nakupujeme. Ve čtvrtek jsme vyzvali pět výrobců vozidel k podání nabídek, v Moravskoslezském kraji bychom chtěli dát do provozu 19 bateriových vlaků," řekl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Zavádění nejmodernějších vozidel je podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) klíčovým krokem pro větší atraktivitu cestování na železnici. Řekl to na začátku června na mezinárodním železničním veletrhu Rail Business Days v Ostravě. České dráhy si od společnosti Škoda Group objednaly 60 třívozových jednotek RegioPanter. Nová generace vlaku má vylepšené parametry i zabezpečovací systém ETCS. Kapacita soupravy je 234 míst k sezení, vézt může až 500 lidí. Cena jedné jednotky je 160 milionů korun.