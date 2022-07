České hotely a penziony jsou zaplněné zhruba ze šedesáti procent

České hotely a penziony jsou v současné době zaplněné zhruba ze šedesáti procent. Je to víc než v předchozích dvou letech, kdy ale v Česku platila opatření proti šíření koronaviru. Ve srovnání s obdobím před pandemií jsou podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka ubytovací zařízení zaplněná asi o 20 procent míň. Zhruba dvě třetiny hotelů a penzionů navíc podle Stárka musely kvůli rostoucím cenám za energie zdražit.

Obsazenost kempů

V českých kempech se za letošní první pololetí kempech ubytovalo asi 220 tisíc lidí. Ve srovnání s předchozími dvěma lety je to o několik desítek tisíc návštěvníků víc. Vyplývá to z předběžných dat Asociace kempů. Podle ředitele asociace Bohumila Starého je ale letošní obsazenost nižší než v předpandemickém roce 2019, a to asi o 130 tisíc. Letošní návštěvnost se podle Starého liší napříč kraji.