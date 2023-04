České úřady řeší případ lékaře z vládní delegace, který obtěžoval v Jižní Koreji hygieničku

Vojenský lékař české vládní delegace obtěžoval na letišti v Jižní Koreji hygieničku. Ta podle serveru iDNES.cz měřila cestujícím po příletu do Soulu teplotu a lékař ji v opilosti plácl po zadku. Případem se zabývají tamní úřady a také české ministerstvo obrany, pod které lékař s hodností podpůlukovníka spadá. Chystá se ho potrestat. Podle českého velvyslanectví v Soulu lékař nebyl přímo členem české vládní delegace, do Koreje s ní ale přicestoval. Delegace, kterou vede ministr dopravy Martin Kupka (ODS), se do Česka vrací dnes. Lékař už s ní ale podle serveru nepřiletí. "Náš zastupitelský úřad v Soulu je v průběžném kontaktu s věcně příslušnými jihokorejskými orgány. Cílem je daný případ rychle vyřešit, přičemž ale plně respektujeme nezávislost vyšetřování na jihokorejské straně," řekl ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Velvyslanectví podle něj zároveň poskytuje českému občanovi standardní konzulární asistenci v souladu se zákonem o zahraniční službě.