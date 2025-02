Česko bude na boj s nemocemi srdce žádat peníze z Evropské unie

Česko bude na boj s nemocemi srdce, které jsou v tuzemsku nejčastější příčinou úmrtí, žádat evropské peníze. Na tiskové konferenci k Národnímu kardiovaskulárnímu plánu to na dotaz ČTK řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podobné plány k rakovině přinesly ČR více než 18 miliard korun. Plán v prosinci schválila vláda, podobný má šest evropských zemí, na celounijní úrovni je dokument zatím v počáteční fázi. Každý rok nemocem srdce v ČR podlehne 40.000 lidí, jde o třetinu všech úmrtí. "Velmi často jde o úmrtí předčasná," uvedl Válek. Cílem plánu je podle něj hlavně prodloužit dobu dožití ve zdraví. "Nezabráníme tomu, aby velká část populace finálně umřela na kardiovaskulární onemocnění. Chceme ale, abychom je mohli začít léčit později než teď," dodal. V absolutních počtech bude úmrtí na nemoci srdce přibývat kvůli stárnutí populace. Mezi roky 2020 a 2040 v Česku přibude 540.000 seniorů nad 65 let, počet lidí nad 85 let se více než zdvojnásobí.

S některou z nemocí srdce či cév se v roce 2023 léčilo 28 procent Čechů, tři procenta s nimi skončila v nemocnici. Za deset let se počet léčených zvýšil o více než pětinu. S vysokým krevním tlakem se léčilo téměř 2,2 milionu lidí, skoro 375.000 se srdečním selháním. Roční náklady, které kromě léčby zahrnují i pracovní schopnost, se odhadují na 125 miliard korun.