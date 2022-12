Česko bude v letech 2025 a 2027 hostit juniorská MS v basketbalu

Česko bude v příštích letech dějištěm světových šampionátů juniorů a juniorek v basketbalu. Mezinárodní federace FIBA přidělila do tuzemska na rok 2025 šampionát hráček do 19 let, o dva roky později přijdou na řadu stejně staří basketbalisté. Mezitím v roce 2026 navíc Česko uspořádá mistrovství světa hráček do 17 let. Národní federace a FIBA to uvedly na svých webech. Pořadatelství bude znamenat přímou účast domácích výběrů bez nutnosti se kvalifikovat. "Byla to velmi rychlá práce, která znamenala hodně cestovaní po Evropě. Ale přiznávám se‚ že výsledek byl pro nás milým překvapením," uvedl generální sekretář ČBF Michal Konečný. Podle něj se o možnosti pořadatelství šampionátů začalo poprvé uvažovat při mužském mistrovství Evropy, jehož jednu základní skupinu hostila letos v září Praha, při jednání s generálním sekretářem FIBA Andreasem Zagklisem. "Ale reálné obrysy nabral (nápad) asi před třemi týdny," podotkl Konečný. MS juniorek má termín od 12. do 20. července 2025, turnaj hráček do 17 let se uskuteční od 11. do 19. července 2026 a elita juniorů se v Česku představí od 26. června do 4. července 2027. Konkrétní dějiště ještě nebyla stanovena.