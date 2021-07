Červencové dodávky vakcíny proti koronaviru od firmy AstraZeneca by mohlo Česko darovat mimo jiné Nepálu a Bhútánu. Zjistil to Český rozhlas. Že se o těchto zemích uvažuje, potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch dodal, že vakcíny by Česko mohlo darovat více zemím. Jakým a o kolik dávek půjde, říct ale nechtěl. Příští týden má darování vakcín proti koronaviru řešit vláda.