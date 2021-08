Do Vietnamu dorazilo 250 tisíc dávek vakcín proti koronaviru z ČR

Do Vietnamu dorazilo 250 tisíc dávek vakcín proti koronaviru. Očkovací látky od firem AstraZeneca a Moderna tam darem poslala Česká republika. Ministerstvo zahraničí o tom informovalo na Twitteru. Vláda už dřív rozhodla, že do konce roku věnuje skoro 2 a půl milionu vakcín - a to především v rámci programu Evropské unie, na kterém se shodli evropští lídři. Sedmadvacítka by měla darovat společně 100 milionů dávek. Česko jich nejvíc pošle do balkánských zemí, Afriky a Asie.