Babiš: Očkování proti covidu nebude v Česku za současné vlády povinné

Očkování proti koronaviru nebude za současné vlády povinné. Při návštěvě náchodské nemocnice v Královéhradeckém kraji to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Stejný názor má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Sněmovní volby v ČR budou v říjnu. "Za této vlády nebude nikdy žádné povinné očkování, ani zdravotníků, aby to bylo jasné. To je debata, nechť si ji příští vláda vede, ale já to tak nevidím, zkrátka není důvod. Jdeme metodou přesvědčování," řekl Babiš. Podle něj je nutné co nejvíce zpřístupnit očkování veřejnosti, odstranit bariéry a vyslat do terénu mobilní očkovací týmy.