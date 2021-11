Další testování dětí. Ministr se s politiky budoucí koalice na zpřísnění opatření neshodl

Rada vlády pro zdravotní rizika, která je poradním orgánem vlády, ve čtvrtek navrhla, aby se Česko inspirovalo postupem Rakouska. Tedy, že by se jako potvrzení bezinfekčnosti uznávalo pouze očkování nebo prodělaná nemoc covid-19, nikoliv testy.

To by znamenalo, že by se neočkovaní lidé, kteří neprodělali nemoc, nedostali na kulturní a sportovní akce, nebo do restaurací.

Zástupci ministerstva zdravotnictví v čele se šéfem resortu Adamem Vojtěchem (ANO) se však neshodli s politiky budoucí vládní koalice. O jakém zpřísnění se tedy uvažuje Vojtěch neřekl.

Restauratéři: Zákaz vstupu neočkovaných musí provázet kompenzace

Foto: Barbora Navrátilová, Český rozhlas

Asociace malých a středních podniků a živnostníků uvedla, že v případě zákazu vstupu neočkovaných, musí vláda představit také program kompenzací. Restauratéři se už nyní podle asociace potýkají s poklesem tržeb o 20 až 60 procent. Podle zástupců některých aquacenter by šlo o ekonomickou sebevraždu.

Také podle ředitele Pragokoncertu Jiřího Dragouna by zákaz účasti neočkovaných dopadl i na koncerty. V prosinci se přitom chystá pod jeho záštitou velký koncert oblíbené metalové skupiny Nightwish. „Nevíme, co by se udělalo s lidmi, kteří mají lístky a nemůžou tam jít. Když si lístky pořizovali, tak tam žádná taková podmínka nebyla, stát by jim to musel kompenzovat," říká Jiří Dragoun. Ředitel navíc netuší dopředu, kolik lidí chystajících se na koncert je naočkovaných a kolik ne.

Opatření naráží na odpor části veřejnosti

Protiepidemická opatření naráží už nyní na odpor části veřejnosti. Iniciativa Zlatý špendlík, za kterou stojí zpěvák Daniel Landa společně s týmem právních expertů, vyzývá na webu veřejnost k občanskému odporu. Kampaň ve středu vedla k zahlcení hygienických stanic stovkami e-mailových dotazů.

V Česku přibývá každý den kolem deseti tisíc nakažených, jeden den dokonce 14 tisíc. Německo v pátek s účinností od neděle zařadí ČR na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí.

Ministři odsouhlasili plošné testování dětí

Ministři tak zatím rozhodli, že neočkované děti se budou ve školách plošně testovat 22. a 29. listopadu. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová a náměstkyně ministra Martina Koziar Vašáková přitom před pár dny uvedly, že ve školách nechtějí s plošným testováním pokračovat, protože je neefektivní. Místo toho by se podle nich měli testovat žáci se symptomy či v ohniscích nákazy, a to metodou PCR.

Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) však v dopise ministru zdravotnictví poukázal na to, že hygienici nestíhají trasovat a označil za nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech. Ta jsou v současné době někde přetížená a lidé na volný termín testu čekají i několik dní.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce dva termíny plošného testování šíření nákazy nezamezí. Děti si totiž virus přinášejí i z prostředí mimo školu, kde se protiepidemická opatření tolik nedodržují.

Od pondělí budou v nemocnicích pomáhat vojáci

Od pondělí budou pomáhat v nemocnicích kvůli epidemii covidu-19 čtyři desítky vojáků, uvedla na twitteru armáda. První žádosti o pomoc obdrželi vojáci prostřednictvím Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) z Moravy.

Ministerstvo obrany v červenci v souvislosti se schvalováním odměn uvedlo, že se zvládáním koronavirové epidemie pomáhalo při nouzovém stavu 11.853 vojáků z povolání.

Agresivní kampaň může mít i opačný efekt

Vláda také přišla s agresivní reklamou, která má lidi přimět k očkování. Na snímcích jsou záběry lidí z jednotech intenzivní péče. Proti kampani na serveru Seznam Zprávy ostře vystoupil rektor ČVUT Vojtěch Petráček, který ji označil za nechutnou a žádá její stažení.

Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vadí mu i doprovodná hesla u fotografií jako například „Uvěřil dezinformacím“. „Jak můžete vědět, že zemřelý neměl dobrý důvod, proč nebyl očkován, jak můžete spojit vaše hesla, která jej odsuzují, s nešťastným osudem, který neznáte.!“ Rektor ministrovi doporučuje, aby se raději jeho tým zamyslel nad tím, proč se někteří nechtějí očkovat.

Podle psychologů může mít kampaň na někoho pozitivní efekt a naočkovat se nechá. Jiná skupina lidí to bude považovat za nátlak a diskriminaci neočkovaných a naopak se zatvrdí.