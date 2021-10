Povinné respirátory uvnitř, kontroly v restauracích. Česko zpřísňuje opatření, lockdown ale nehrozí

Ilustrační foto: ČT24

Počet hospitalizovaných s covidem, včetně vážně nemocných, se jen od začátku října téměř ztrojnásobil. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška budou čísla ještě růst. V několika krajích v příštích týdnech hrozí podle něj opětovné omezení péče.

„Je to skoro déjà vu těch minulých měsíců. Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký, Praha i Jihočeský. Tam je virová nálož v populaci tak velká, že dochází fakticky k volnému komunitnímu šíření vysoce nakažlivé formě viru. Nelze tím pádem vyloučit, že velice silně porostou počty hospitalizací,“ varoval.

Adam Vojtěch | Foto: Úřad vlády ČR

Podobně se vyjádřil ve středu po jednání vlády i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Reálně hrozí, že v následujících týdnech, pokud by se situace vyvíjela obdobným způsobem, lidé nevnímali riziko a nedodržovali opatření, opět dojde k zahlcení nemocnic,“ varoval.

Opatření proti covidu vláda opět zpřísňuje po šesti měsících. „Od 25. října bude povinnost nosit ochranu dýchacích cest, to znamená respirátor, ve všech vnitřních prostorech včetně pracovišť, kde je v tuto chvíli výjimka,“ uvedl Vojtěch. Bez respirátoru bude podle něj moci pracovat pouze ten, kdo bude na pracovišti sám. V současnosti je povinné nosit respirátor v obchodech, ve službách, v MHD nebo na kulturních či sportovních akcích.

Ilustrační foto: René Volfík, Český rozhlas

Hosté v restauraci budou muset doložit, že mají potvrzení o očkování, prodělání nákazy nebo o negativním testu. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou. „Je to určitý diskomfort, to je jasné, ale myslím, že chápou, proč zavádíme tuto povinnost. Jsou to prostory, kde dochází k šíření nákazy, může docházet ke komunitnímu šíření. Je to něco, co je zavedené i v jiných zemích,“ připomněl ministr zdravotnictví.

Málo očkovaných

Lockdown zatím Vojtěch odmítl. „Nemáme v plánu dělat jakýkoliv lockdown, uzavírání provozoven nebo akcí," řekl. Vláda se podle něj na tom, že nechce další lockdown, shoduje i s opozicí.

Ilustrační foto: ČT24

Vojtěch připomněl, že vláda schválila i zkrácení platnosti testů, a to od 1. listopadu. Antigenní budou platit 24 hodin od odběru, PCR testy 72 hodin. Zdravotní pojišťovny také přestanou proplácet preventivní testy – rovněž od 1. listopadu. Podle ministra chce vláda motivovat lidi k očkování.

Počet očkovaných v Česku sice roste, ale pořád je jich podle odborníků málo. Podáno bylo přes 12 milionů dávek vakcín, plně očkováno je 6,04 milionu lidí, tedy asi 56 procent populace. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie je podle statistiky Česko pod průměrem rychlosti očkování u dospělé populace.

Ladislav Dušek | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Proočkovanost naší populace je bohužel nedostatečná na to abychom dosáhli nějaké komunitní imunity. Dochází i k vyprchání té ochrany u velmi starých jedinců a u lidí s řadou vážných chorob,“ upozornil Ladislav Dušek.

Výhrady restauratérů

Restauratéři se obávají, že jim kontrola bezinfekčnosti hostů přímo obsluhou znovu odežene zákazníky. Českému rozhlasu to řekl člen představenstva Asociace malých a středních podniků Luboš Kastner. Podle něj se lidi začnou místo v restauracích víc scházet doma, a po dočasném oživení tak provozovatelé znovu přijdou o tržby. Povinnost kontrolovat u hostů bezinfekčnost bude podle něj v některých případech složitá.

Luboš Kastner | Foto: ČT24

„Existují restaurace s mnoha vchody, nebo máte kavárny, kde se ráno pokaždé tvoří fronta. Musí se brát ohled i na to, že v gastronomii pořád chybí personál. Takže opravdu nemůžeme instalovat lidi ke vchodům,“ upozornil

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ale není potřeba zjišťovat bezinfekčnost přímo u vchodu do restaurací. Stačí, když ji zkontroluje obsluha - třeba u stolu - ještě před tím, než se hosta zeptá na objednávku.