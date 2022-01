Počet nákaz překročil 50 tisíc. Ti, kteří měli pozitivní PCR test, se nemusí měsíc testovat

Od začátku tohoto týdne vzrostl počet nákaz o 80 procent. Těžce nemocných ale ubývá. Oproti předchozí středě jejich počet klesl zhruba o čtvrtinu na 201 lidí.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška bude epidemie kulminovat na přelomu ledna a února. Vysoké denní nárůsty podle něj souvisí s šířením nakažlivější varianty omikron, ale částečně i s plošným testováním.

Po pozitivním PCR testu se lidé nemusí 30 dní testovat

Mezi nová opatření patří, že se lidé po pozitivním PCR testu na covid-19 nebudou muset 30 dní testovat v zaměstnání či škole nebo jít do karantény.

V praxi se totiž stávalo, že lidé, kteří se vraceli do práce po pětidenní izolaci, měli pozitivní antigenní test, který znamenal dalších pět dní karantény. Nařízení platí od pondělí 31. ledna, dotkne se všech, kteří jsou aktuálně v izolaci.

Vlastimil Válek | Foto: Úřad vlády ČR

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 je člověk bezprostředně po nákaze chráněný, popsal v České televizi.

"Když člověk skončí izolaci, tak ho 30 dní bereme jako člověka, který se nemůže nakazit. Cokoliv, co by se mu na testu objevilo jako pozitivní, je pokračováním pozitivity, která diagnostikovala tu nemoc. Tedy nemůže opakovaně odcházet do izolace."

V současné době se všichni pracovníci musí dvakrát týdně testovat. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy je pozitivních asi 1,3 procenta testovaných. Ministr Válek počítá s tím, že by se mohlo testování ve školách a firmách omezovat či ukončit v polovině února.

Omezená platnost certifikátů platí od 15. února

Vláda odsouhlasila také změny v omezení platnosti očkovacích certifikátů. Omezení platnosti na devět měsíců začne platit 15. února. Původně to mělo být na začátku měsíce. Jak uvedl ministr Válek, chce dát lidem šanci, aby stihli posilující dávku.

"Teď je ještě 14 dní čas. Vy, kteří jste byli očkovaní druhou dávkou před 7. květnem, pojďte na posilující dávku. Je to zhruba 100 tisíc lidí."

Přeočkováním posilující dávkou se platnost certifikátů prodlouží na zatím neomezenou dobu.

Do Česka přijde vakcína Novavax

Foto: Ondřej Vaňura, Český rozhlas

Do Česka by měla na přelomu února a března přijít vakcína Novavax, která funguje na jiném principu. Podle Válka přiláká ty, kteří doposud odmítali dosavadní čtyři schválené vakcíny.

"Je tady skupina lidí, která má strach z mRNAvakcín. Pro ty máme na přelomu února a března Novavax. Já jsem přesvědčený, že to budou statisíce lidí. A budou to lidé z těch rizikových skupin. Pro ty máme dostatek Novavaxu a máme ještě rezervované další dávky."

V Česku je naočkováno asi 6,8 milionu lidí. Posilující dávku dostalo asi 3,6 milionu lidí, tedy více než polovina plně očkovaných. Tempo očkování však zpomaluje.

Česká vakcionologická společnost doporučuje nechat si aplikovat třetí dávku od stejné společnosti. Ale jak řekl vakcinolog Roman Chlíbek, zájemce o očkování nepochybí ani v případě, že očkovací látky bude kombinovat.

"Objevily se studie, že pokud se kombinují vakcíny, člověk třeba dostane dvě dávky Pfizeru a pak na přeočkování použije Modernu, tak jsou koncentrace hladiny protilátek o něco vyšší."

V souvislosti s koronavirem jsou první obvinění

V souvislosti s koronavirem se objevily i první obvinění. Muž měl dlouhodobě natáčet videa šéfa lékařské komory Milana Kubka nebo imunologa Václava Hořejšího. Uvedl, že pouze chtěl, aby odpovídali na otázky.

Z šíření poplašné zprávy je obviněná žena, která tvrdila, že v domově seniorů zemřeli důchodci po podání vakcíny nebo že Českou republiku obsadí vojáci NATO s cílem vyhladit Čechy.