Podzimní vlna koronaviru: žádná drakonická omezení. Tečka nebude rozdělovat lidi na zelené a červené

Vlastimil Válek | Foto: Úřad vlády ČR

Podzimní vlna podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) bezesporu přijde. Ale o něco později, než se čekalo, zřejmě v listopadu. Ministr zopakoval, že rozhodně nebude zavádět nějaká výrazná opatření.

"Všechna ta drakonická opatření, která byla zaváděna, neměla větší efekt. Znamenala jenom obrovské ztráty pro hospodářství. V dobách, kdy jsme o té nemoci nevěděli tolik, jako víme dneska, to možná mělo v některých případech opodstatnění, ale dnes víme, že je to zbytečné."

Lidé se mohou ke čtvrté dávce očkování proti koronaviru registrovat od pondělí. Ministerstvo spouští první část kampaně, která má lidi k očkování přesvědčit.

Žádná "tečka". Heslo kampaně se změní

Foto: Ondřej Vaňura, Český rozhlas

Plně naočkováno proti covidu bylo v Česku téměř 6,89 milionu lidí. Zájem o čtvrtou dávku má 38 procent populace a pětina není rozhodnutá.

Heslem nové kampaně bude "Očkujeme se pro život beze strachu". Kampaň už nebude slibovat "tečku za koronavirem", což se ukázalo jako nereálné kvůli mutování viru.

Ve skupině starších lidí stojí o přeočkování každý druhý, ale i zde zájemců ubývá, upozornila předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové je to ze dvou důvodů. Důchodci nyní řeší spíše drahé energie a příspěvek na bydlení. A jsou zklamaní, že se nenaplnila očekávání z první kampaně.

Foto: Torsten Simon, Pixabay, Pixabay License

"Přišlo obrovské rozčarování, kdy spousta z nich covid stejně dostala. Ta zkušenost je vedla k přesvědčení, že se nechali očkovat zbytečně a nebo, že ty vakcíny nefungují. Oni už nekoukají potom na tu přidanou hodnotu. Je to problém té kampaně, které byla vedená ve stylu uděláme definitivní tečku."

Proočkovanost seniorů je vyšší než 90 procent, celkově je naočkováno zhruba 65 procent populace. Posilující dávku má asi 63 procent těch, kteří již byli očkováni. Druhou dávku přeočkování odborníci doporučují zejména lidem na 60 let a chronicky nemocným.

Vyšší výskyt nákazy může přinést roušky v dopravě

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Ministr Válek také připomněl, že doporučuje nošení respirátorů nebo roušek na rizikových místech jako jsou zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče. Jednotlivá města je podle něj mohou zavést také například v hromadné dopravě, pokud bude v daném městě vyšší výskyt nákazy. Opatření by ale neměla být plošná.

Do konce srpna by měl v Česku být i lék paxlovid. O pořízení tohoto antivirotika jedná Česko s výrobcem od začátku roku. Má zájem o 50.000 dávek za miliardu korun. Například na Slovensku je antivirotikum dostupné už deset dní.

"My jsme dostali smlouvu ze Spojených států minulý týden, teď jsme ji připomínkovali, odesílali jsme ji do New Yorku. Předpokládám, že do konce srpna bude vše vyřešeno."

Foto: ČT24

Ministr Válek už dříve uvedl, že se jednání se zastavila na tom, že nechtěl platit za lék dopředu podobně jako u covidových vakcín, ale hradit jen skutečně spotřebované dávky.

Změní se i aplikace Tečka. Přestane rozdělovat lidi na zelené (očkované) a červené. Pro Česko dnes nemá význam. Stáhlo si ji však 6 milionů lidí, a mohla by sloužit i pro jiná očkování nebo zdravotní informace. Například by připomínala některá očkování.