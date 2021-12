Vláda rozhodla o zrychlení očkování i povinném testování ve firmách

Vlastimil Válek | Foto: Ondřej Deml, ČTK

„Očkovací centra budou od 4. ledna otevřena pro všechny starší osmnácti let, kteří splnili podmínky pro třetí dávku," oznámil novinku ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Dosud mohli dostat posilovací dávku vakcíny po pěti měsících od druhé dávky jen lidé nad 30 let. Mladší až po půl roce.

Třetí dávka chrání podle ministra dostatečně všechny proti závažnému průběhu onemocnění a je to podle něj silný nástroj i v případě mutace omikron.

Ministr předpokládá, že vlna způsobená koronavirem varianty omikron bude vrcholit poslední týden v lednu a první týden v únoru.

Testování ve firmách

Ilustrační foto: René Volfík, Český rozhlas

Vláda také rozhodla o změně v testování zaměstnanců ve firmách. Všechny, včetně tech, kteří se již třikrát očkovali proti covidu, čeká od 17. ledna dvakrát týdně testování antigenními testy, které bude hrazené. Jednat o návrhu ale bude ještě tripartita, teprve poté by ho schválili ministři.

„Opatření, která chceme zavést po novém roce od 17. ledna, je stejný režim ve školách a firmách, o tom ještě budeme diskutovat. Již teď ale mohu říct, že od 17. bude fungovat testování ve firmách pro všechny, i očkované, s tří až pěti denními rozestupy,“ uvedl Válek.

Petr Fiala | Foto: Ondřej Deml, ČTK

V současné době se musejí testovat jen zaměstnanci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je povinné jednou za týden. „Jsme přesvědčeni o tom, že musíme reagovat na variantu omikron, a jsme přesvědčeni, že ta správná reakce je testování," vysvětlil premiér Petr Fiala (ODS).

Ministr zdravotnictví také informoval, že příští týden by vláda měla prodiskutovat zkrácení karantény a izolace nakažených, která je v Česku v současné době stanovena na 14 dní.

„Domnívám se, že data jsou dostatečně silná na to, abychom zkrátili karanténu a dobu izolace, ale je potřeba se domluvit na tom, aby to bylo bezpečné pro občany České republiky,“ dodal.

Povinné očkování

Ilustrační foto: René Volfík, Český rozhlas

Ministr Válek se vyjádřil také k vyhlášce o povinném očkování. „Do půlky února předložím vládě návrh na novelu této vyhlášky,“ uvedl. Zatím v Česku platí, že povinně očkovaní by měli být lidé nad šedesát let a vybrané profese, jako jsou třeba hasiči nebo zdravotníci, a to od března. Schválila to bývalá vláda hnutí ANO a ČSSD.

Proti tomu se rozhodlo podat ústavní stížnost i několik senátorů. Potvrdil to místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostů a nezávislých. Senátorům podle něj vadí především nařízená věková hranice, od které by se lidé museli očkovat.

Jiří Růžička | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

„Vyhláška dále rozděluje už tak polarizovanou společnost, nehledá jiné cesty řešení velkého problému a je naprosto nevymahatelná,“ uvedl Růžička.

Růžička také zdůraznil, že senátoři nejsou obecně proti očkování proti koronaviru. Vadí jim ale nařízená povinnost.