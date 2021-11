Nastupující vláda k boji s covidem: Uznávání PCR testů, ne povinnému očkování i zavírání škol

Tuto vlnu epidemie covidu už nelze zastavit. Jediné, co se dá dělat, je omezit její dopady, uvedl kandidát na premiéra a předseda ODS Petr Fiala na konferenci, kde vznikající vláda představila svoji strategii boje s epidemii. Chce znovu uznávat PCR testy jako certifikáty o bezinfekčnosti, nepočítá s plošným zavíráním škol ani s povinným očkováním. Zdůrazňuje osobní odpovědnost.

Foto: Václav Šálek, ČTK

Epidemiologická situace se v Česku v posledních týdnech rapidně zhoršuje. Počty nově nakažených rostou po tisících, vzrůstá i počet hospitalizovaných, a to hlavně z řad nenaočkovaných. Vláda v demisi Andreje Babiše (ANO) proto zpřísnila opatření. Jako potvrzení o bezinfekčnosti uznává pouze očkování a prodělání koronaviru. Zvažuje také zavedení povinného plošného očkování pro seniory a některé profese.

Pro zvládání epidemie je podle pěti koaličních stran klíčové očkování. Nemocnicím chce pomoct finančně i personálně, například zapojit armádu a dobrovolníky. Posílit chce pravomoci krajských hygieniků,

Vlastimil Válek | Foto: René Volfík, Český rozhlas

S tím ale koalice Spolu s Piráty a STAN, která tvoří novou vládu, nesouhlasí. Kandidát na nového ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) sice zdůraznil, že pro zvládání epidemie je klíčové očkování, zavádět ho plošně povinně, ale nechce. Je to podle něj direktivní krok, který nebude efektivní. „Není to řešení. Je to selhání systému a ještě více rozděluje společnost,” uvedl Válek.

Pokud by ale některé profesní organizace přesto chtěly povinnou vakcinaci zavést, měl by jim stát podle něj vyhovět. Budoucí ministr také chce, aby se do očkování zapojili v Česku všichni praktičtí lékaři, protože v současné době jich část neočkuje.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Posilující dávka má být podle něj dostupná všem, a to po pěti měsících od poslední dávky. Upozornil, že nyní je v Česku asi milion lidí, kteří mají nárok na posilující dávku, ale zatím neměli možnost ji dostat.

Uznávání PCR testů

Nová vláda současně chce, aby jako uznávání bezinfekčnosti ve veřejném prostoru byly uznávány PCR testy. „Doporučujeme ministerstvu, jak provést velmi rychle režimová opatření tak, aby kapacita PCR testů byla zásadním způsobem navýšena na 200 tisíc a více denně,“ uvedl Válek.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Ve hře je podle něj i zohledňování protilátek. Testovat by se pak nově mohli bezplatně také lidé, kteří jsou naočkovaní, nemají třetí dávku a byli v rizikovém kontaktu.

Nastupující vláda také apeluje na osobní zodpovědnost. Vyzvala občany, aby omezili sociální kontakty „Musíme se s koronavirem naučit žít jako společnost a stát. Je to věc každého jednotlivce, není to jen odpovědnost státu,“ zdůraznil Fiala.

Ne zavírání škol

Petr Fiala | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Budoucí vláda také slíbila, že kvůli koronaviru nebude plošně zavírat školy. „Slíbili jsme, že nebudeme plošně zavírat školy. Nechceme dopustit, aby covid-19 odnesly naše děti,“ uvedl Fiala.

Pětikoalice také navrhuje prodloužit letos kvůli covidu vánoční prázdniny tak, aby začaly už 18. prosince.

Výhledově pětikoalice plánuje větší pravomoci pro ředitele škol, aby mohli rozhodnout v souladu s hygieniky o dalším postupu, například o organizaci výuky či kroužků.

Call centrum Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje | Foto: Lenka Kratochvílová, Český rozhlas

Obnovit se má podle budoucího kabinetu eRouška a navýšit se mají kapacity a efektivita trasování pomocí externích call center. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše, který by měl být v nové vládě vicepremiérem pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj, se musí obecně zlepšit práce s daty.