Karanténa a izolace kvůli covidu se zkrátila na pět dní

Zkrácená izolace však neplatí u lidí, kteří do ní nastoupili už dříve. Dále neplatí pro ty, kteří mají příznaky covidu. Těm ji hygienici ukončí dva dny po odeznění příznaků. Jinak se ale lidé po pětidenní karanténě a izolaci nemusí znovu testovat. Platí pro ně ale doporučení dalších 5 dnů nosit respirátor.

Karanténa 5 dní - vědci nejsou jednotní

Roman Chlíbek | Foto: René Volfík, Český rozhlas

Omikron je rychlejší jak v šíření, inkubační době i svém průběhu. Ale není tak velké riziko hospitalizace, upozornil například šéf Národního ústavu pro zvládnutí pandemie Roman Chlíbek.

"Člověk, který je nemocný variantou omikron, ten virus nejvíce vylučuje dva dny před objevením se prvních příznaků a první tři dny nemoci. Výjimky jsou možné, ale u většiny lidí je po těch prvních třech dnech nemoci vylučování viru nízké."

Ilustrační foto: Nenad Stojkovic, Flickr, CC BY 2.0

Jiní vědci, například ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch, upozornil na japonskou studii, která uvádí, že maximum virové nálože osob je 3 až 6 dní po diagnóze nemoci.

Hajdúch připomněl často falešnou pozitivitu antigenních samotestů. Podle něj se kvůli tomu ocitne v karanténě velké množství zdravých lidí. Ti opravdu nakažení nebudou mít záznam o prodělání nákazy koronavirem, protože ten vzniká jen pozitivním PCR testem, a nebudou ani dál trasovaní.

Očkovaní či lidé po covidu zatím do karantény nemusí

Vlastimil Válek | Foto: Úřad vlády ČR

Zatím do karantény nemusí lidé po očkování či po prodělaném covidu, i když ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 při oznamování nových pravidel minulý týden řekl, že do karantény budou muset od 11. ledna všichni. Opatření však platí do neděle, pak se mohou pravidla změnit.

Variantou omikron se podle ředitele brněnské laboratoře Omara Šerého promoří celá populace, nelze to podle něj už zastavit. Už dříve také uvedl, že očkování nijak nepostihuje šíření varianty omikron. Z tohoto pohledu jsou nyní podle něj zbytečné covidové pasy a zakazování vstupu někam neočkovaným.

Na pracovní karanténu se připravují dopravní podniky nebo ČEZ

Ilustrační foto: Andrea Švubová, Český rozhlas

V souvislosti s šířením varianty omikron se uvažuje o tzv. pracovní karanténě. Stát se připravuje na situaci, kdy by se omikronem nakazilo hodně zdravotníků nebo třeba řidičů hromadné dopravy.

"Strojvedoucí metra se do styku s cestujícími téměř nedostane. U moderních typů tramvají je ten řidič v kabině izolovaný. U autobusů je izolace složitější, takže bychom to zase provozně nějak vymyslet. My se už dnes snažíme, aby řidič měl celou směnu jen svůj autobus," přiblížil situaci ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Třeba energetická společnost ČEZ má už dva roky připravený seznam opravdu kritických pracovníků, kteří musí být v práci.

Vít Rakušan | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

O definitivním seznamu odvětví, na které by se vztahovala pracovní karanténa, bude vláda jednat.

A jak by to vypadalo v praxi? Pokud by pracovníkovi vyšel pozitivní test a byl pro firmu nepostradatelný, mohl by do práce chodit dál, ale pouze do chvíle, než by měl příznaky covidu, nebo by nákazu potvrdil PCR test. Jak dodal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), navíc by musel mít speciální podmínky.

"To znamená nějaká práce v izolovaném prostředí, samozřejmě s respirátorem. Žádné společné stravování a trávený čas ve společných prostorách. V podstatě jenom cesta práce domov, domov práce."

Povinnost být v pracovní karanténě lze podle Rakušana složitě vymáhat.

Česko je osmou nejzasaženější zemí

Ilustrační foto: lukasmilan, Pixabay, CC0

Počet případů covidu překonal celosvětově 310 milionů. Deset milionů přibylo za čtyři dny. Česko je osmou nejzasaženější zemí.

Státy přistupují k mandemii různě. Například v Itálii se bez tzv. superzeleného pasu lidé nedostanou ani do veřejné dopravy, Španělsko naopak zvažuje, že bude ke covidu přistupovat jako k jiným chorobám, třeba ke chřipce.