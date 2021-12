Očkování v Česku. Otevřelo se dětem od pěti let, zkracuje se interval pro třetí dávku

Zájem o očkování v Česku roste. Nově mohou k očkování rodiče registrovat svoje děti ve věku pět až 11 let. Současně se mohou už nyní lidé starší 55 let hlásit o posilující dávku vakcíny po pěti měsících po ukončeném očkování. Další týden se věková hranice sníží na padesát let a postupně by se měla lhůta zkracovat i pro další věkové kategorie. Třetí dávku očkování má zatím přes 1,3 milionu Čechů. Ukončené očkování má dosud v Česku šest a půl milionu lidí.

Adam Vojtěch | Foto: Úřad vlády ČR

„V současné době podáváme v celé republice zhruba 90 tisíc dávek za den. Jsou to jak prvovakcinace, tak posilující dávky,“ řekl v pondělí ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Očkovat proti koronaviru by v Česku do budoucna mohli podle něj také zubaři a lékárníci. Ministr navrhne vládě změnu zákona, která by to umožnila.

Podle Vojtěcha je důležité otevřít co nejvíce možností, jak lidem zpřístupnit vakcínu. Připomněl, že v zahraničí zubaři i lékárníci vakcínu proti covidu-19 běžně aplikují.

„Je to něco, co vidíme na západ od našich hranic, že funguje. Například ve Francii, nově i v Německu. I třeba v Polsku se očkuje v lékárnách. Nemyslím si, že to bude nějak masové, aly myslím si, že je dobré otevřít tu možnost,“ uvedl.

Připomněl, že se zkrátila lhůta, po které mohou lidé ve věku od 55 let na třetí dávku vakcíny. Nárok na ni teď bude mít podle ministra asi 430 tisíc lidí. „Od příštího týdne to bude zkráceno i u lidí nad 50 let,“ upozornil. Ministr také řekl, že bude přibývat očkovacích míst.

Plně naočkovaných proti koronaviru je teď v Česku podle údajů ministerstva zdravotnictví přes 60 a půl procenta populace.

Odstartovalo očkování dětí

Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

V noci na pondělí byla v Česku také spuštěna registrace k očkování pro děti od pěti do jedenácti let. Očkovat by se mělo začít ještě v prosinci. Politici se shodli na tom, že očkování dětí by mělo zůstat dobrovolné. Odborné lékařské společnosti v Česku očkování dětí doporučují. Uvedly to ve společném stanovisku.

"Očkování může přispět k udržení normálního fungování společnosti včetně prezenční výuky a dalších dětských kolektivních aktivit. Obě dostupné vakcíny jsou velmi účinné v prevenci nemoci covid-19," uvedly lékařské společnosti.

Mezi nimi je třeba vakcinologická nebo pediatrická společnost, ke stanovisku připojilo i sdružení praktických lékařů pro děti a dorost nebo společnost pro epidemiologii a mikrobiologii.

Už dříve vakcinologická společnost doporučila očkování proti covidu pro děti od 12 let. K 6. prosinci se covid prokázal zhruba u 330.000 dětí mladších 15 let. Počet případů v dětské populaci letos na podzim prudce vzrostl, podle odborníků je důvodem vysoce infekční varianta koronaviru a nízká proočkovanost dětí.

Foto: Michaela Danelová, ČRo

Místopředseda Pediatrické společnosti a primář dětského oddělení Oblastní nemocnice v Kolíně René Hrdlička Českému rozhlasu řekl, že očkování lékaři doporučují hlavně dětem se zdravotními problémy.

„Jsou to děti třeba s nějakými chronickými onemocněními dýchacích cest obecně, případně děti s neurologickými potížemi,“ uvedl. Počkat s očkováním by podle Hrdličky měli rodiče například u dětí, které nedávno prodělaly covid-19.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou nežádoucí účinky po očkování u menších dětí podobné jako u dospívajících a dospělých. Rodiče zatím podle ministerstva zdravotnictví zaregistrovali asi 6 tisíc dětí od pěti do jedenácti let.