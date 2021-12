Vznikají petice pro i proti povinnému očkování

Ilustrační foto: Ľubomír Smatana, Český rozhlas

Deklaraci lékařů podepsalo hruba 18 tisíc lidí, z toho 770 lékařů. Jsou mezi nimi lékaři, kteří dlouhodobě nesouhlasí s očkováním proti covidu. Přístup státu k neočkovaným označují za omezování svobody a nátlak vůči skupině osob.

Nedávno vznikla tvz. deklarace zdravotních sester, kterou podepsalo asi 4000 lidí, z toho několik stovek sester.

Válek: Kdo jiný by se měl očkovat, než sestřičky?

S postojem skupiny nesouhlasí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Kdo jiný by se měl dobrovolně očkovat a jít příkladem, než zdravotníci, tedy i sestřičky?" napsal Válek v SMS CNN Prima NEWS.

Bez očkování je zhruba osmnáct procent personálu, tedy deset až patnáct tisíc zdravotních sester, odhaduje šéfka České asociace sester, která to považuje za nekolegiální.

Chtěla jsem pomáhat, místo toho mám neplacené volno

Zdravotníkům petice vadí, že přestože pomáhali v první linii, tak neočkovaní a ti, kteří odmítnou posilovací dávku, mohou přijít o práci.

Organizátorka petice Adriana Čipižáková pracovala jako zdravotní sestra v pražské Thomayerově nemocnici. Z vlastní firmy se po letech vrátila do zdravotnictví, protože chtěla pomáhat během pandemie.

„Vzhledem k tomu, že nejsem ochotná se testovat, protože jsem nepředložila, zda jsem či nejsem očkována, mi přišel vytýkací dopis, že musím nastoupit na neplacené volno. Samozřejmě se mi to nelíbí, chtěla bych pracovat," řekla CNN Prima NEWS organizátorka petice.

Mikrobiolog Šebo: Skupia odmítačů blokuje návrat k normálnímu životu

Naproti tomu vznikají i petice pro očkování. Jejím autorem je mikrobiolog Peter Šebo. Ten se domnívá, že menšinová skupina odmítačů očkování blokuje návrat k normálnímu životu pro všechny ostatní.

„Neočkovaní pacienti plnící nemocnice a jednotky intenzivní péče odčerpávají obrovské sumy ze solidárního zdravotního pojištění," uvedl pro idnes.cz. Jeho petici podepsalo přes 5 800 lidí.

Některá tvrzejí v peticích jsou podle portálu Manipulátoři.cz nepravdivá

Portál Manipulátoři.cz upozorňuje, že některá tvrzení v peticích proti očkování jsou nepravdivá. Monitoring sledovaných jedinců sice probíhá do roku 2023. Jedná se však o monitoring účinnosti vakcíny. Nejde tedy už o to, zda je látka bezpečná. To už bylo potvrzené jejím schválením.

Dalším problematickým tvrzením je podle portálu výrok, že jsou vakcíny genetické. To neplatí například pro AstraZenecu či Johnson & Johnson.

Podle informací CNN Prima NEWS podobné deklarace proti nátlaku na očkování chystají i další profese, například policisté nebo hasiči.