V Praze dnes vystoupí čtyřnásobný držitel ceny Grammy Lenny Kravitz

Americký zpěvák a multiinstrumentalista Lenny Kravitz, čtyřnásobný držitel ceny Grammy, dnes zahraje v rámci turné ke svému albu Blue Electric Light v Praze. V O2 areně zazní písně nejen z jeho zatím posledního studiového alba, ale i Kravitzovy hity z jeho kariéry trvající desítky let. V roli předkapely vystoupí Seun Kuti se skupinou Egypt 80. Sérii koncertů Blue Electric Light Tour zahájil Kravitz, jehož otcem byl ukrajinsko-americký producent Sy Kravitz a matkou bahamská herečka Roxie Roker, v Evropě v loňském roce. Skladby z nové desky představil zpěvák také na loňském festivalu Colours of Ostrava. V Česku vstupoval i dřív. V roce 2020 sice jeho koncert v O2 aréně zrušili pořadatelé kvůli pandemii koronaviru, ale ve stejné hale hrál už v letech 2018, 2011 či 2008. Poprvé v ČR vystoupil v roce 1996 v Praze, kde o osm let později koncertoval i pod širým nebem v bývalém továrním areálu ve Vysočanech.