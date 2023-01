Koncerty 2023: Hudební žně - do Česka míří řada zahraničních hvězd

Foto: dotigabrielf, Pixabay, Pixabay License

Velkolepá show plná ohňostrojů, jisker a plamenů, masivní světelný park, klasické masky i efekty – to nabízí každý koncert skupiny Kiss. A k tomu přehlídku hitů, které někdy v životě slyšel snad každý. V Česku vystoupí už podesáté a vzhledem k tomu, že jde o rozlučkové turné, mělo by to být naposled. Kdo si nechce nechat ujít show muzikantů kolem Genea Simmonse a Paula Stanleyho má šanci v červnu v O2 areně.

O2 aréna přivítá i další legendární kapelu. Dva koncerty tu v květnu odehrají Iron Maiden.

Před třemi lety O2 arénu zcela zaplnili Maroon 5. Tentokrát americká poprocková kapela v čele s třiačtyřicetiletým zpěvákem Adamem Levinem zamíří do prostornějších Letňan. Jejich vystoupení bude v červnu součástí akce Prague Rocks.

Deep Purple a Johnny Depp v Brně

Deep Purple | Foto: MrPanyGoff, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

V rámci Slavkov Open u Brna 15. a 16. července vystoupí Deep Purple a poté také Hollywood Vampires s Johnnym Deppem a Alice Cooperem. Rocková legenda Deep Purple z Anglie vznikla v roce 1968 a patří mezi nejzásadnější kapely všech dob. Spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patřili mezi „svatou britskou trojici“ tvrdého rocku. Mezi jejich nejznámější skladby patří Smoke on the Water. Na kontě mají spoustu ocenění i uvedení do Rockové síně slávy.

Hollywood Vampires je takzvaná rocková superskupina, která vznikla v roce 2012 a patří do ní zpěvák Alice Cooper, herec a muzikant Johnny Depp a kytarista Joe Perry z Aerosmith.

Sting v Pardubicích

Sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy, který vystupoval s kapelou The Police i jako sólový umělec, zavítá v červenci do pardubické Enteria arény se speciálním koncertem My Songs. Jde o bujarou a dynamickou show jeho nejoblíbenější písní.

Tenacious D, Larkin Poe v Karlíně

Ve Foru Karlín se vůbec poprvé v Česku představí komediální rockové duo Tenacious D. Charismatičtí, vtipní a energičtí herci Jack Black a Kyle Gass mají za sebou několik rušných měsíců, kdy vydali směs písní z rockového muzikálu Tommy od The Who na podporu kampaně Everytown For Gun Safety, uvedli v USA na trh vlastní tyčinky s vlákny Fibre D'Lish a dělají to, co mají nejraději, vyrazili na řadu vyprodaných koncertů po USA.

Největší český koncert ohlásila blues-rocková sesterská senzace Larkin Poe, jejichž strhující a divoké koncerty na pomezí jižanského blues, roots rocku a americany s výraznými kytarovými riffy na elektrickou a slide kytaru si získávají po celém světě i u nás stále více fanoušků a nadšených obdivovatelů. Sestry Rebecca a Megan Lovellovy zahrají v rámci turné k novému albu nazvanému "Blood Harmony".

A ke konci roku v listopadu se do pražského O2 universa vrátí drsná, divoká bluesrocková zpěvačka Beth Hart, držitelka cen Blues Music Awards a nominace na Grammy.

České hvězdy se nechtějí nechat zahanbit

Megakoncert oznámili Štefan Margita, Dara Rolins, Marek Ztracený i kapela Mirai.

„Po návratu 14. listopadu začíná mé turné po Česku a pak se můžeme těšit na O2 arénu 24. ledna 2023, kde se bude konat koncert věnovaný Hance. Tam budu potřebovat vaši podporu, protože bez vás to nedám,“ nechal se slyšet Štefan Margita, který už se vystoupení a hlavně fanoušků nemůže dočkat.

„Přijďte se mnou oslavit padesát let mého života. Zazpívat si spolu písničky, na kterých jsme vyrůstali, které formovaly náš styl, šatník i účes,“ zve zpěvačka a influencerka Dara Rolins, jež svůj velký den s fanoušky oslaví 28. ledna v O2 aréně.

„ Čeká nás nejzásadnější a nejnáročnější prověrka v dosavadní historii naší kapely. Začínali jsme v klubech, pokračovali v kulturácích, ale když potřebujete mít v arénách desítky tisíc lidí po celé republice, jdete do toho all in,“ říká o turné Arena Tour 2023 frontman kapely Mirai Navrátil.

Marek Ztracený musel dokonce přidávat termíny poté, co oznámil, že jeho koncert v pražském Edenu bude na delší dobu poslední.

„Oznamuji tedy druhý termín, a to hned den poté! Tedy v neděli 18. června 2023. Vysněné koncerty tedy budou dva. Doufám, že máte radost jako my a že tentokrát už se snad dostane na všechny,“ věří zpěvák.