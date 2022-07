V pražské O2 areně se Kiss loučili s fanoušky, údajně absolvují poslední turné

V zaplněné pražské O2 areně se dnes s fanoušky, kterých se podle pořadatelů sešlo přibližně 15.000, loučila legenda světového glam rocku Kiss. Muzikanti proslulí pomalovanými obličeji, divokými kostýmy a dalšími výstřelky zahráli během svého údajně posledního turné End of the Road (Konec cesty). Čtveřice převlečená za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku na závěr vystoupení nabídla hit Rock and Roll All Nite.

Někteří z četných fanoušků členů Rokenrolové síně slávy doufají v to, že Kiss si ještě ukončení koncertní činnosti rozmyslí. Zakládající člen Kiss Gene Simmons však jejich optimismus vyvrací. "Jsme ohromně pyšní na to, co jsme dokázali, ale prostě nastal čas si uvědomit, že už to dál nejde... Při koncertech nosím dračí boty na sedmipalcových podrážkách, nemluvě o dalších částech mého kostýmu a ještě baskytaře. Celé to váží nějakých 18 kilo, do toho ještě plivu oheň, létám ve vzduchu, přes dvě hodiny. Při vší úctě ke Keithu Richardsovi a dalším ikonickým rockovým hráčům, kdyby si měli při koncertě vyzkoušet co já, nevydrželi by to ani půl hodiny," prohlásil v rozhovoru s MF Dnes dvaasedmdesátiletý baskytarista.